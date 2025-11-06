Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 6 қарашадағы жағдай бойынша
Zakon.kz редакциясы 2025 жылғы 6 қарашадағы (сағат 11:08-дегі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі орташа валюта бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 524,94 теңге, еуро – 602,79 теңге, ал рубль – 6,45 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 524,6 ₸, сату – 531,6 ₸
Еуро: сатып алу – 602,5 ₸, сату – 612,5 ₸
Рубль: сатып алу – 6,37 ₸, сату – 6,52 ₸
Алматы
Доллар: сатып алу – 527,2 ₸, сату – 529,2 ₸
Еуро: сатып алу – 605 ₸, сату – 609,6 ₸
Рубль: сатып алу – 6,40 ₸, сату – 6,52 ₸
Шымкент
Доллар: сатып алу – 527 ₸, сату – 529,1 ₸
Еуро: сатып алу – 603 ₸, сату – 609,4 ₸
Рубль: сатып алу – 6,40 ₸, сату – 6,48 ₸
Ұсынылған бағамдар материал жарияланған сәттегі өзекті мәліметтерге негізделген. Уақыт өте айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.
