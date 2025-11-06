#Халық заңгері
Қоғам

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы – 6 қарашадағы жағдай бойынша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz редакциясы 2025 жылғы 6 қарашадағы (сағат 11:08-дегі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі орташа валюта бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша, доллар бағамы – 524,94 теңге, еуро – 602,79 теңге, ал рубль – 6,45 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 524,6 ₸, сату – 531,6 ₸

Еуро: сатып алу – 602,5 ₸, сату – 612,5 ₸

Рубль: сатып алу – 6,37 ₸, сату – 6,52 ₸

Алматы

Доллар: сатып алу – 527,2 ₸, сату – 529,2 ₸

Еуро: сатып алу – 605 ₸, сату – 609,6 ₸

Рубль: сатып алу – 6,40 ₸, сату – 6,52 ₸

Шымкент

Доллар: сатып алу – 527 ₸, сату – 529,1 ₸

Еуро: сатып алу – 603 ₸, сату – 609,4 ₸

Рубль: сатып алу – 6,40 ₸, сату – 6,48 ₸

Ұсынылған бағамдар материал жарияланған сәттегі өзекті мәліметтерге негізделген. Уақыт өте айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
