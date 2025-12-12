Астана мен Шымкентте қуатты дауылды жел күтіледі: 13–15 желтоқсанға арналған ауа райы
Бұл мәліметтерді "Қазгидромет" жариялады.
Астана бойынша ауа райы болжамы
13 желтоқсан:
Айтарлықтай бұлтты, кей уақытта қар жауады, боран. Желдің екпіні 14 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз -3…-5°С.
14 желтоқсан:
Айтарлықтай бұлтты, күндіз кей уақытта қар, боран. Желдің екпіні 15–20 м/с. Түнде -8…-10°С, күндіз -1…-3°С.
15 желтоқсан:
Бұлтты, кей уақытта қар, боран. Жел екпіні 30 м/с және одан да жоғары. Ауа температурасы тәулік бойы -9…-11°С.
Алматы бойынша ауа райы болжамы
13 желтоқсан:
Айырмашылығы бар бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде -3…-5°С, күндіз +6…+8°С.
14 желтоқсан:
Айырмашылығы бар бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде -1…-3°С, күндіз +6…+8°С.
15 желтоқсан:
Айырмашылығы бар бұлттылық, кей уақытта қар, тұман, көктайғақ. Түнде және күндіз -2°С, кейін температура одан әрі төмендейді.
Шымкент бойынша ауа райы болжамы
13 желтоқсан:
Айырмашылығы бар бұлттылық, кей уақытта жауын-шашын (негізінен жаңбыр). Жел 8–13 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +6…+8°С.
14 желтоқсан:
Айырмашылығы бар бұлттылық, жаңбыр, кей уақытта қатты жаңбыр. Желдің екпіні 25 м/с. Түнде +3…+5°С, күндіз +10…+12°С.
15 желтоқсан:
Айырмашылығы бар бұлттылық, түнде және таңертең қар, көктайғақ. Түнгі жел екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз -2°С.
Бұған дейін синоптиктер хабарлағандай, қатты аяз әкелген антициклон Қазақстаннан кетіп, оның орнына 13–15 желтоқсан аралығында елдің басым бөлігіне ауа райын күрт өзгертетін қуатты циклон келмек.