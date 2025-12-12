#Халық заңгері
Қоғам

Астана мен Шымкентте қуатты дауылды жел күтіледі: 13–15 желтоқсанға арналған ауа райы

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 16:12 Фото: Zakon.kz
Алматы мен Шымкент тұрғындары 2025 жылдың 13–14 желтоқсан күндері жайлы ауа райын күтеді. Алматыда температура +8°С, Шымкентте +12°С-қа дейін жылынады. Алайда дүйсенбіден бастап ауа температурасы қайта төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл мәліметтерді "Қазгидромет" жариялады.

Астана бойынша ауа райы болжамы

13 желтоқсан:

Айтарлықтай бұлтты, кей уақытта қар жауады, боран. Желдің екпіні 14 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз -3…-5°С.

14 желтоқсан:

Айтарлықтай бұлтты, күндіз кей уақытта қар, боран. Желдің екпіні 15–20 м/с. Түнде -8…-10°С, күндіз -1…-3°С.

15 желтоқсан:

Бұлтты, кей уақытта қар, боран. Жел екпіні 30 м/с және одан да жоғары. Ауа температурасы тәулік бойы -9…-11°С.

Алматы бойынша ауа райы болжамы

13 желтоқсан:

Айырмашылығы бар бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде -3…-5°С, күндіз +6…+8°С.

14 желтоқсан:

Айырмашылығы бар бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде -1…-3°С, күндіз +6…+8°С.

15 желтоқсан:

Айырмашылығы бар бұлттылық, кей уақытта қар, тұман, көктайғақ. Түнде және күндіз -2°С, кейін температура одан әрі төмендейді.

Шымкент бойынша ауа райы болжамы

13 желтоқсан:

Айырмашылығы бар бұлттылық, кей уақытта жауын-шашын (негізінен жаңбыр). Жел 8–13 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +6…+8°С.

14 желтоқсан:

Айырмашылығы бар бұлттылық, жаңбыр, кей уақытта қатты жаңбыр. Желдің екпіні 25 м/с. Түнде +3…+5°С, күндіз +10…+12°С.

15 желтоқсан:

Айырмашылығы бар бұлттылық, түнде және таңертең қар, көктайғақ. Түнгі жел екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз -2°С.

Бұған дейін синоптиктер хабарлағандай, қатты аяз әкелген антициклон Қазақстаннан кетіп, оның орнына 13–15 желтоқсан аралығында елдің басым бөлігіне ауа райын күрт өзгертетін қуатты циклон келмек.

Оқи отырыңыз
Астанада аяз, Алматы мен Шымкентте күн жылы: 26–28 қарашаға арналған ауа райы болжамы
16:58, 25 қараша 2025
Астанада аяз, Алматы мен Шымкентте күн жылы: 26–28 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Астанада алғашқы қар, ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады: 1-3 қарашаға арналған ауа райы
17:07, 31 қазан 2025
Астанада алғашқы қар, ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады: 1-3 қарашаға арналған ауа райы
Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды
15:56, 30 қыркүйек 2024
Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды
