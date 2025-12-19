Астанада тасымалдаушылардың шығындарын бюджеттік қаражат есебінен субсидиялау жүйеленеді
Құжат әлеуметтік маңызды бағыттар бойынша қызмет көрсететін тасымалдаушыларға субсидия берудің бірыңғай тәсілдері, тәртібі, механизмдері мен критерийлерін анықтайды.
Әкімдік түсіндіргендей, субсидиялау ережелерін бекіту өтінімдерді қарау рәсімін жүйелендіруге, бюджет қаражатын пайдалану айқындылығын қамтамасыз етуге, барлық тасымалдаушылар үшін тең жағдай жасауға, сондай-ақ қаладағы маршруттық желі мен әлеуметтік бағытталған көлік жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Құжаттың негізгі мақсаты – тасымалдаушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, әлеуметтік маңызды маршруттарды орындау міндеттемелерін орындауды қадағалау және қоғамдық көліктің қолжетімділігін арттыру.
Қаулы жобасы "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 5 қаңтарға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.