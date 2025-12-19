#Халық заңгері
Қоғам

Астанада тасымалдаушылардың шығындарын бюджеттік қаражат есебінен субсидиялау жүйеленеді

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочная машина, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 10:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астана әкімдігі бюджеттік қаражат есебінен әлеуметтік маңызды жолаушылар тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау ережелерін бекітуге арналған қаулыны дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат әлеуметтік маңызды бағыттар бойынша қызмет көрсететін тасымалдаушыларға субсидия берудің бірыңғай тәсілдері, тәртібі, механизмдері мен критерийлерін анықтайды.

Әкімдік түсіндіргендей, субсидиялау ережелерін бекіту өтінімдерді қарау рәсімін жүйелендіруге, бюджет қаражатын пайдалану айқындылығын қамтамасыз етуге, барлық тасымалдаушылар үшін тең жағдай жасауға, сондай-ақ қаладағы маршруттық желі мен әлеуметтік бағытталған көлік жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Құжаттың негізгі мақсаты – тасымалдаушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, әлеуметтік маңызды маршруттарды орындау міндеттемелерін орындауды қадағалау және қоғамдық көліктің қолжетімділігін арттыру.

Қаулы жобасы "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 5 қаңтарға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
