Қазақстанда Жерді қашықтан зондтау ғарыштық жүйесінің ұлттық операторы анықталды
Сурет: pixabay
2025 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің бұйрығымен Жерді қашықтан зондтау ғарыштық жүйесінің Ұлттық операторы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Жерді қашықтан зондтау ғарыштық жүйесінің Ұлттық операторы ретінде "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясын акционерлік қоғам деп анықтау", – делінген құжатта.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
""Қазкосмос" ұлттық компаниясы 100% мемлекеттік үлеспен 2005 жылғы 17 наурыздағы Үкімет қаулысымен құрылған. 2007 жылғы тамызда компания АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" Ұлттық компаниясы" деп қайта аталды.
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