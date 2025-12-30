#Халық заңгері
Қоғам

Жаңа жылда Қазақстанда қар жауады: 31 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 16:36 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 31 желтоқсан күні, Қазақстан аумағының басым бөлігінде қар жауады. Бұл туралы "Қазгидромет" баспасөз қызметінің берген болжамында айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, жаңбырсыз ауа райы тек республика шығысында сақталады.

"Қазақстанның көп бөлігі әлі де солтүстік-батыс циклон ойыс әсерінде болады, соның салдарынан жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтілуде, батыста күндіз – қар, оңтүстікте және солтүстікте – жауын-шашын. Солтүстік, батыс және орталық өңірлерде бұршақ, боран болады... Республика бойынша тұман, боран, желдің күшеюі болжанып отыр", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
