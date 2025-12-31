Самокаттар, никаб, құқыққа қарсы контент: Қазақстанда жаңа жазалау шаралары енгізілді
Ең алдымен, қоғамдық орындарда тұлғаны тануға кедергі келтіретін киім киюге тыйым салынған. Бұл ереже заңдарда көрсетілген қызметтік міндеттерді орындау, медициналық мақсат, азаматтық қорғау, ауа райы жағдайлары, сондай-ақ спорттық, мәдени немесе бұқаралық іс-шараларға қатысу жағдайларында қолданылмайды.
Алғашқы бұзушылық үшін ескерту беріледі.
Жыл ішінде әкімшілік айыппұл салынғаннан кейін қайталанған жағдайда – 10 МРП (2026 жылы 43 250 теңге).
Электрлік самокаттарды пайдалану үшін де жауапкершілік енгізілді.
Жеке немесе заңды тұлға электрлік самокаттарды жол қозғалысына рұқсат етілмеген адамға берген жағдайда – 25 МРП (108 125 теңге).
Егер осы әрекет кезінде жеңіл жарақат, көлікке, жүкке, жол немесе басқа нысандарға зиян келтірілсе – 40 МРП (173 000 теңге).
Құқыққа қарсы контентті тарату немесе орналастыру үшін жаңа бап қосылды, егер іс-әрекет қылмыстық жауапкершілікке жатпаса:
- Бірінші бұзушылық – 20 МРП (86 500 теңге).
- Жыл ішінде қайталанған жағдайда – 40 МРП (173 000 теңге) немесе 10 күнге дейін әкімшілік қамау.
- Шетелдік БАҚ пен журналистердің Қазақстанда кәсіби қызметімен айналысуы аккредитациясыз болса:
- Жеке тұлғаларға – 20 МРП.
- Заңды тұлғаларға – 50 МРП (216 250 теңге).
Мобильді байланыс операторлары халыққа құмар ойындарға немесе бәс тігуге қатысты жарнамалық хабарламалар жібергені үшін жауапты:
- Шағын бизнес – 50 МРП.
- Орта бизнес – 100 МРП (432 500 теңге).
- Ірі бизнес – 500 МРП (2 162 500 теңге).
Қоғамдық тәртіпті бұзуға жағдай жасау немесе төтенше жағдайлар кезінде құқықбұзушылық жасау:
- Жеке тұлғаларға – 40 МРП немесе 10 күнге дейін әкімшілік қамау, кейде Қазақстан аумағынан шығарылу.
- Заңды тұлғаларға – 100 МРП.