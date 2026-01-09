#Халық заңгері
Қоғам

Мемлекеттік мерекелер: 2026 жылы қазақстандықтар неше күн демалады

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 11:15 Фото: Zakon.kz
2026 жылы мемлекеттік мерекелердің жұмыс күндеріне ыңғайлы түсуіне және демалыс күндерінің ауыстырылуына байланысты қазақстандықтарды бірнеше ұзақ демалыс күтіп тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаңтар

Қаңтар айында қазақстандықтар Жаңа жыл мерекесіне орай төрт күн демалады — 1–4 қаңтар аралығы. Сонымен қатар Рождество мерекесіне байланысты 7 қаңтарда бір күн демалыс беріледі.

Наурыз

Наурыз айында екі мереке қатар аталып өтеді — Халықаралық әйелдер күні және Наурыз мейрамы.

8 наурыз жексенбі күніне сәйкес келгендіктен, демалыс үш күнге созылады: 7, 8 және 9 наурыз.

Наурыз мейрамына орай бес күн демалыс белгіленген. Мерекелік күндер сенбі және жексенбімен тұспа-тұс келгендіктен, демалыс күндері ауыстырылып, азаматтар 21–25 наурыз аралығында демалады.

Мамыр

Мамыр айында төрт мереке бар: Қазақстан халқының бірлігі күні, Отан қорғаушылар күні, Жеңіс күні және Құрбан айт.

Қазақстан халқының бірлігі күні 1 мамырда атап өтіледі. Бұл күн жұмаға сәйкес келгендіктен, демалыс сенбі және жексенбімен қосылып, үш күнге созылады — 1, 2 және 3 мамыр.

Отан қорғаушылар күніне байланысты 7 мамырда бір күн демалыс беріледі.

Жеңіс күні сенбіге түскендіктен, демалыс 9–11 мамыр аралығында үш күнге жалғасады.

Құрбан айт мерекесі 27 мамырға сәйкес келеді. Бұл күн сәрсенбіге түсіп тұр.

Шілде

Шілде айында Астана күні атап өтіледі — 6 шілде. Бұл күн дүйсенбіге сәйкес келгендіктен, демалыс үш күнге созылады: 4, 5 және 6 шілде.

Тамыз

Тамыз айында Конституция күні атап өтіледі. 31 тамыз дүйсенбіге сәйкес келгендіктен, қазақстандықтар 29, 30 және 31 тамыз күндері қатарынан үш күн демалады.

Қазан

Қазан айында Республика күні аталып өтеді. 2026 жылы бұл мереке жексенбіге сәйкес келгендіктен, демалыс күні дүйсенбіге ауыстырылады.

Осылайша, демалыс күндері 24, 25 және 26 қазанды қамтиды.

Желтоқсан

Желтоқсан айында Тәуелсіздік күніне байланысты 16 желтоқсанда бір күн демалыс беріледі.

Жалпы алғанда, 2026 жылы қазақстандықтар мемлекеттік мерекелердің көпшілігінде қатарынан үш күн демалу мүмкіндігіне ие болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
