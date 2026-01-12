#Халық заңгері
Қоғам

Астанада кейбір оқушылардың ата-аналарына шұғыл хабарлама таратылды

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 13:27 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 12 қаңтарда Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Себеп – астананы жайлаған қолайсыз ауа райы.

"2026 жылғы 12 қаңтардағы ауа райының нашарлауына байланысты 0-4 сыныптардың екінші ауысым оқушылары қашықтықтан оқыту форматына көшеді", – делінген Астана Білім басқармасының дүйсенбі күні таратылған хабарламасында.

Бұған дейін синоптиктер Астанаға -27°С дейін қатты аяз келе жатқанын ескерткен болатын. 12 қаңтар түнінде астананы қарлы боран басты, сол себепті әкімдік тұрғындарға сақ болуды және қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ескертті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
