Астанада кейбір оқушылардың ата-аналарына шұғыл хабарлама таратылды
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 12 қаңтарда Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Себеп – астананы жайлаған қолайсыз ауа райы.
"2026 жылғы 12 қаңтардағы ауа райының нашарлауына байланысты 0-4 сыныптардың екінші ауысым оқушылары қашықтықтан оқыту форматына көшеді", – делінген Астана Білім басқармасының дүйсенбі күні таратылған хабарламасында.
Бұған дейін синоптиктер Астанаға -27°С дейін қатты аяз келе жатқанын ескерткен болатын. 12 қаңтар түнінде астананы қарлы боран басты, сол себепті әкімдік тұрғындарға сақ болуды және қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ескертті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript