ҚР азаматтарына шетелге тұрақты көшу жолы түсіндірілді

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 14:49 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға шығу — азаматтың шетелде тұрақты өмір сүру ниетін ресми түрде рәсімдейтін, заңнамада белгіленген рәсім.

ҚР "Халықтың көші-қоны туралы" заңына сәйкес, Қазақстаннан тұрақты тұруға шығу ішкі істер органдары шығуға арналған құжаттарды рәсімдегеннен кейін жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға рұқсат алу үшін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы немесе "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы өтініш беруге болады. Құжаттардың толық топтамасы тапсырылған күннен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 20 жұмыс күнін құрайды. Бұл мерзімге құжаттар қабылданған күн кірмейді.

Мемлекеттік қызметтің құны — 1 айлық есептік көрсеткіш. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап айлық есептік көрсеткіш мөлшері 4 325 теңгені құрайды.

Қызмет алу үшін мынадай құжаттар қажет:

  • өтініш-сауалнама;
  • ҚР азаматының жеке куәлігі мен паспорты;
  • 16 жасқа толмаған балалардың туу туралы куәліктері;
  • шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты (бар болса);
  • азаматтығы жоқ адамның куәлігі (қажет болған жағдайда).

Егер өтініш берушіге қатысты алимент өндіру бойынша қолданыстағы атқарушылық іс жүргізу болса және асырау міндеті бар отбасы мүшелері Қазақстан аумағында тұрақты тұрып қалатын жағдайда, "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" ҚР Кодексіне сәйкес алимент төлеу туралы келісім ұсынылуы тиіс.

Он жасқа толған баланың ата-анасымен немесе заңды өкілдерімен бірге шетелге кетуіне қатысты қорғаншылық және қамқоршылық органдарының баланың пікірін ескерген қорытындысы қажет. Ал 18 жасқа толмаған ҚР азаматы ата-анасының біреуімен немесе қамқоршысымен бірге кететін жағдайда, Қазақстанда қалатын ата-анасының екіншісінің нотариалды түрде куәландырылған келісімі талап етіледі. Мұндай келісім болмаған жағдайда, баланың кетуі сот тәртібімен шешіледі.

Сонымен қатар мемлекеттік баждың төленгенін растайтын құжаттың көшірмесін ұсыну міндетті.

