#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Қоғам

Қостанайлық полицейлер дәрігерлердің төбелесін тергеуде

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 10:43 Фото: polisia.kz
Қостанайлық полицейлер аудандық аурухана дәрігерлерінің арасында туындаған қақтығысты тергеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Astana TV" телеарнасының мәліметінше, оқиға өткен жылдың желтоқсан айында болған. Дәрігерлер арасында ауызша жанжал шығып, арты жұдырық жұмсауға дейін барған. Ақ халаттының бірі әріптесінің басынан, бетінен және мойнынан соққы берген.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, оқиға бойынша ауруханада тергеу іс-шаралары жүргізілуде.

"Бұл факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта іс бойынша болған оқиғаның барлық мән-жайларын жан-жақты, толық және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Олардың нәтижелері бойынша заңнаманың талаптарына сәйкес процестік шешім қабылданады", – деді Қостанай облысы ПД ақпараттық саясат бөлімінің бас маманы Бауыржан Қасымқан.

Бұған дейін Мәжіліс депутаты Гүлдара Нұрым ауылдағы жас дәрігерлерге уәде етілген төлемдер төленбей отырғанын мәлімдеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түркияда "Сүлеймен сұлтан" сериалының мерейтойы атап өтілуде
11:45, Бүгін
Түркияда "Сүлеймен сұлтан" сериалының мерейтойы атап өтілуде
Қостанайлық полицейлер қаза тапқан әріптесінің ұлына экскурсия ұйымдастырды
23:22, 31 шілде 2023
Қостанайлық полицейлер қаза тапқан әріптесінің ұлына экскурсия ұйымдастырды
Қостанайлық құтқарушылар жарылыстың алдын алды
18:56, 07 қараша 2024
Қостанайлық құтқарушылар жарылыстың алдын алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: