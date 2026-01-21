#Халық заңгері
Қоғам

Еліміздің бірнеше өңірінде аяз күшейіп, қалың қар жауады

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 15:05 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының болжамына сәйкес, 2026 жылғы 22–24 қаңтар аралығында Астанада қар жауып, боран соғып, аяз күшейеді. Алматыда көктайғақ пен тұман болады, ал Шымкентте жауын-шашын түсіп, жел күшейеді.

Астана қаласы бойынша ауа райы

22 қаңтар: Аспан бұлтты, аздап қар жауады, боран болады. Желдің екпіні секундына 14 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде –21…–23°, күндіз –17…–19°.

23 қаңтар: Аспан бұлтты, кей уақытта қар жауып, боран соғады. Жел секундына 9–14 метр. Ауа температурасы түнде –22…–24°, күндіз –18…–20°.

24 қаңтар: Аспан бұлтты, кей уақыттарда қар жауып, боран байқалады. Жел секундына 9–14 метр. Ауа температурасы түнде –23…–25°, күндіз –15…–17°.

Алматы қаласы бойынша ауа райы

22 қаңтар: Аспан бұлтты, жауын-шашын болмайды. Кей уақытта тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады. Ауа температурасы түнде –8…–10°, күндіз 0…+2°.

23 қаңтар: Аспан бұлтты, кей уақытта қар жауып, тұман мен көктайғақ болады. Ауа температурасы түнде –10…–12°, күндіз –4…–6°.

24 қаңтар: Аспан бұлтты, түнде қар жауады. Кей уақытта тұман түсіп, көктайғақ байқалады. Ауа температурасы түнде –12…–14°, күндіз –2…–4°.

Шымкент қаласы бойынша ауа райы

22 қаңтар: Аспан бұлтты, жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, төменгі боран, көктайғақ пен тұман күтіледі. Күндіз кей уақытта нөсер жауын-шашын болады. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде және күндіз 0…+2°.

23 қаңтар: Аспан бұлтты, кей уақытта қар жауып, көктайғақ пен тұман болады. Жел секундына 9–13 метр. Ауа температурасы түнде –5…–7°, күндіз –3…–5°.

24 қаңтар: Аспан бұлтты, күндіз жаңбыр мен қар жауады. Түнде және таңертең тұман түсіп, көктайғақ байқалады. Ауа температурасы түнде –8…–10°, күндіз 0…+2°.

Бұған дейін аязды күндерді пайдаланған қазақстандықтар қарлы қызықтарын бейнежазбаға түсіріп, жұртшылықты таңғалдырғаны хабарланған еді. Мәселен, Өскемен қаласының 33 жастағы тұрғыны Ержан Қалимолла Ертіс өзеніндегі мұздардың арасында балмұздақ жеп отырған сәтін көрсеткен. Сол кезде ауа температурасы –40°-қа дейін төмендеген. Алайда оның жүзінен аяздың ешқандай қолайсыздық тудырмағаны байқалады.

