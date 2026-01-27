Қазақстанда барлық білім беру ұйымдарына ерекше бақылау енгізіледі
Премьер-министрдің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда шамамен 7 млн бала өсіп келеді, бұл елдің жалпы халқының үштен бірінен астамын құрайды.
"Нақтырақ айтсақ – 34%. Балаларымыз қандай жағдайда өсетіндігі елдің болашағына тікелей әсер етеді. Сондықтан мемлекет басшысы Ұлттық құрылтайда "Қазақстан балалары" тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырды. Балаларға жан-жақты қамқорлық көрсету – біздің басты басымдық. Мемлекет балалардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін кешенді шаралар қабылдауда. "Қазақстан балалары" тұжырымдамасы білім, денсаулық сақтау, қауіпсіздік, әлеуметтік қамтамасыз ету және отбасының әл-ауқаты салаларында балалардың құқықтарын қорғауға арналған нақты іс-шаралар жоспарын қамтиды", – деді премьер-министр.
Ол соңғы жылдары заңнамалық база едәуір кеңейтілгенін атап өтті, әсіресе балаларға қатысты қылмыстар үшін жазаның қамтамасыз етілуі мәселесі ерекше назарға алынған.
"1 ақпаннан бастап барлық білім беру ұйымдарына "күтпеген тексеру" қағидаты бойынша ерекше бақылау мен қадағалау енгізіледі. Бұл балалардың денсаулығын сақтау, қауіпсіздігі және тамақтануы мәселелеріне қатысты. Денсаулық сақтау, білім, мәдениет, еңбек және әлеуметтік қорғау, туризм, ішкі істер министрліктеріне әкімдіктермен бірлесіп осы жылдың 30 қаңтарына дейін ерекше бақылауға жататын нысандардың тізімін дайындауды тапсырамын. Балалардың құқықтарын қорғау деңгейін арттыру мақсатында қорғаншылық органдарының штаттық құрамына жаңа норматив енгізілді. Бұл бір жылдың ішінде олардың санын үш есе өсіруге мүмкіндік берді", – деді Олжас Бектенов.
Оның айтуынша, соңғы жылдары балалардың сапалы медициналық көмекке қол жеткізуі айтарлықтай жақсарған.
"Алайда мамандардың, дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігі, балаларды оңалту мәселелері бойынша көптеген өтініштер түсіп жатыр. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға қолдау көрсету үшін бірнеше жаңа механизм енгізілді. Бірақ олардың тиімді іске асуы үшін тиісті жағдайлар мен тар мамандар – дефектологтар, логопедтер, сурдологтар қажет, алайда олар жеткіліксіз. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі, оның ішінде цифрлық ортада да өзекті болып отыр. Көптеген ауылдардағы балалар үйірмелерге және заманауи білім беру технологияларына қол жеткізе алмай отыр. Жасөспірімдерге назар аудару мен өзін-өзі дамыту мүмкіндіктері жетіспейді", – деп қосты ол.
Ол атап өткендей, аталған бағыттар бойынша жұмыс жүйелі деңгейде жүргізіліп, Білім, Денсаулық сақтау, Еңбек және әлеуметтік қорғау, Ішкі істер министрліктері мен өңірлік әкімдіктер арасындағы өзара координация күшейтілуі тиіс.
"Тұжырымдамада көрсетілген мақсаттық индикаторлар балаларды дамыту, қолдау және қорғаудың тұрақты жүйесін қалыптастыруға тиіс. Үкіметтің тұжырымдаманы бекіту туралы қаулысына дауыс беруді ұсынамын. Білім министрлігі басқа мемлекеттік органдар мен әкімдіктермен бірлесіп тұжырымдаманың барлық іс-шараларын сапалы әрі уақытында орындауын қамтамасыз етуі қажет. Сонымен қатар, балалар құқығы жөніндегі өкілімен тиімді өзара іс-қимыл орнату қажет", – деді Олжас Бектенов.
Ол Білім министрлігіне Мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлесіп "Қазақстан балалары" тұжырымдамасын іске асыру бойынша ақпараттық науқан ұйымдастыруды, халықты жоспарланған шаралар мен олардың орындалу барысы туралы ашық және түсінікті хабардар етуді тапсырды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстандағы оқушыларға қолдау көрсетуге 25 млрд теңге бағытталғаны белгілі болды.