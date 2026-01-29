Қазақстан банктері үшін ірі қатысушы және бақылау белгілері айқындалады
Құжатта бақылау белгілері, сондай-ақ банктің және банк холдингінің ірі қатысушысына тән белгілер қамтылған.
Атап айтқанда, бір заңды тұлға екінші заңды тұлғаны қаржыландырған жағдайда, егер қаржыландырылатын заңды тұлғадағы лауазымды адам (немесе ірі акционер) қаржыландырушы заңды тұлғада да лауазымды адам болып табылса және қаржыландыру көлемі қаржыландырылатын заңды тұлғаның меншікті капиталынан асып кетсе, бұл бақылау белгісі ретінде айқындалады.
Жоба бір тұлғаның жеке өзі немесе бір не бірнеше тұлғамен бірлесіп заңды тұлғаның не заңды тұлға болып табылмайтын ұйымның шешімдерін айқындау мүмкіндігі туындайтын жағдайларда бақылау белгілерін белгілеуді көздейді.
Ірі қатысушы мен банк холдингі белгілерін айқындау мақсатында банкті жеңілдетілген шарттармен қаржыландыру жағдайлары да анықталған.
Ұйым капиталына елеулі қатысу белгілерін айқындау мақсатында халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес елеулі ықпал ету жағдайлары анықталған.
Сонымен қатар, құжатта банктің шешімдеріне ықпал ету жағдайлары да көрсетілген, бұл ірі қатысушы мен банк холдингі белгілерін айқындау үшін қажет.
Аталған белгілер болған жағдайда тұлғаға ірі қатысушы немесе банк холдингі мәртебесін алу үшін уәкілетті органның жазбаша келісімін алу міндетті болып табылады.
Сонымен бірге, ұйым капиталына елеулі қатысу белгілері де белгіленген. Мұндай белгі болған жағдайда банк сол ұйым капиталына елеулі қатысу үшін уәкілетті органның рұқсатын алуы тиіс.
Жоба "Ашық нормативтік құқықтық актілер" порталында 2026 жылғы 12 ақпанға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.