#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Қазақстанда микрокредиттік ұйымдарға біркелкі талаптар енгізіледі

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 10:42 Фото: pixabay
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі "Микрокредиттік қызметті жүзеге асыру жағдайларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" қаулы жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба микрокредиттік ұйымдардың тұтынушыларға қаржылық қызмет көрсеткен кезде адал жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, қаржы өнімдерінің шарттарын айқын көрсетуге және тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған біркелкі талаптарды енгізуді көздейді.

Агенттік мәлімдегендей, құжат жүйелі сипатқа ие болып, бұрын қолданылған бес нормативтік актінің тұтынушылармен өзара әрекеттесудің әртүрлі аспектілерін реттейтін нормаларын бірегей етіп біріктіреді.

Жоба тұтынушылармен барлық кезеңде қаржы өнімдері туралы ақпаратты жариялау, жарнама мен цифрлық арналarda ақпаратты көрсету талаптарын бекітеді. Сонымен қатар құжатта жауапты микрокредиттеу қағидалары мен адал жұмыс істеу принциптері, қаржылық өнімнің негізгі шарттарын көрсететін ақпараттық құжатты келісім алдында беру және өнімнің тұтынушыға сәйкестігін бағалау тәртібі енгізілген.

Сонымен қатар құжатта жосықсыз тәжірибелердің түрлері мен белгілері, оларды анықтау тәртібі және қарызды өндіріп алу кезінде жауапты іс-әрекет талаптары, оның ішінде аудио- және бейнежазба жүргізу міндеті қарастырылған.

Агенттік атап өткендей, құжат қабылданған жағдайда микрокредиттік ұйымдардың адал қызметі қамтамасыз етіліп, қаржы өнімдерінің шарттары айқындала түседі, тұтынушылардың құқықтары күшейтіледі.

Қаулы жобасы көпшілік талқылау үшін "Ашық нормативтік құқықтық актілер" порталында 16 ақпанға дейін орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қайтадан күн жылиды
13:41, Бүгін
Қазақстанда қайтадан күн жылиды
Қазақстанда микроқаржылық және коллекторлық ұйымдарға жаңа талаптар енгізілмек
16:56, 26 қаңтар 2026
Қазақстанда микроқаржылық және коллекторлық ұйымдарға жаңа талаптар енгізілмек
Делдалдардың қызметінде ашықтық пен жауапкершілік талаптары бекітілді
09:54, Бүгін
Делдалдардың қызметінде ашықтық пен жауапкершілік талаптары бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: