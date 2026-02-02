Қазақстанда микрокредиттік ұйымдарға біркелкі талаптар енгізіледі
Жоба микрокредиттік ұйымдардың тұтынушыларға қаржылық қызмет көрсеткен кезде адал жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, қаржы өнімдерінің шарттарын айқын көрсетуге және тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған біркелкі талаптарды енгізуді көздейді.
Агенттік мәлімдегендей, құжат жүйелі сипатқа ие болып, бұрын қолданылған бес нормативтік актінің тұтынушылармен өзара әрекеттесудің әртүрлі аспектілерін реттейтін нормаларын бірегей етіп біріктіреді.
Жоба тұтынушылармен барлық кезеңде қаржы өнімдері туралы ақпаратты жариялау, жарнама мен цифрлық арналarda ақпаратты көрсету талаптарын бекітеді. Сонымен қатар құжатта жауапты микрокредиттеу қағидалары мен адал жұмыс істеу принциптері, қаржылық өнімнің негізгі шарттарын көрсететін ақпараттық құжатты келісім алдында беру және өнімнің тұтынушыға сәйкестігін бағалау тәртібі енгізілген.
Сонымен қатар құжатта жосықсыз тәжірибелердің түрлері мен белгілері, оларды анықтау тәртібі және қарызды өндіріп алу кезінде жауапты іс-әрекет талаптары, оның ішінде аудио- және бейнежазба жүргізу міндеті қарастырылған.
Агенттік атап өткендей, құжат қабылданған жағдайда микрокредиттік ұйымдардың адал қызметі қамтамасыз етіліп, қаржы өнімдерінің шарттары айқындала түседі, тұтынушылардың құқықтары күшейтіледі.
Қаулы жобасы көпшілік талқылау үшін "Ашық нормативтік құқықтық актілер" порталында 16 ақпанға дейін орналастырылған.