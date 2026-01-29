#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Қоғам

Руслан Желдібай қызметтен кетуіне қатысты мәлімдеме жасады

Руслан Желдібай қызметінен кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 12:48 Сурет: facebook/Ruslan Zheldibay
Қазақстан Республикасының бұрынғы президент көмекшісі – баспасөз хатшысы Руслан Желдібай 2026 жылғы 29 қаңтарда өзінің Facebook парақшасында жазба жариялап, қолдау көрсеткендерге алғысын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желдібай бүгін ресми түрде президент көмекшісі – баспасөз хатшысы қызметінен кеткенін еске салды.

"Бүгін осыған дейін атқарып келген Президенттің көмекшісі – Баспасөз хатшысы қызметін ресми түрде аяқтадым. Осы кезеңде Мемлекет басшысы жүктеген барлық міндеттерді тиісті деңгейде орындауға барынша күш салдым. Қабылданған шешімдер мен атқарылған жұмыстар алдағы уақытта өз нәтижесін береді деген сенімдемін", – деп жазды Руслан Желдібай.

Сонымен қатар, Руслан Желдібай мемлекеттік қызметті жауапкершілік ретінде қабылдайтынын тілге тиек етті.

"Болашақта да кәсіби тәжірибемді ел мүддесіне, отанымызды дамытуға пайдаланамын. Баршаңыздың жылы лебіздеріңізге, алғыстарыңызға рақмет!, – деп жазды Руслан Желдібай.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жоғары оқу орындарын тәмамдаған түлектерді келісім-шарт бойынша әскерге шақыру жоспарлануда
13:57, Бүгін
Жоғары оқу орындарын тәмамдаған түлектерді келісім-шарт бойынша әскерге шақыру жоспарлануда
Қазақстан Еуразиядағы маңызды транзиттік хаб ретіндегі орнын нығайтып келеді – Руслан Желдібай
11:58, 30 қыркүйек 2025
Қазақстан Еуразиядағы маңызды транзиттік хаб ретіндегі орнын нығайтып келеді – Руслан Желдібай
Тоқаевтың Мәскеудегі жұмыс кестесі тығыз — Желдібай
20:15, 11 қараша 2025
Тоқаевтың Мәскеудегі жұмыс кестесі тығыз — Желдібай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: