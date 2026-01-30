#Халық заңгері
Қоғам

Конституциялық комиссия Қазақстанның жаңа Конституциясының бірінші жобасын әзірледі

30.01.2026 16:21
Қазақстанның жаңа Конституциясының алғашқы жобасы Конституциялық реформа жөніндегі Комиссияның алтыншы отырысында қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жөнінде ресми ақпарат 2026 жылдың 30 қаңтарында Комиссияның хабарламасында берілген.

Жобаны әзірлеу барысында соңғы алты ай ішінде азаматтардан, қоғамдық ұйымдардан, саяси партиялардан және сарапшылардан түскен ұсыныстар толық зерттеліп, сонымен қатар Комиссия мүшелерінің пікірлері, ескертулері мен ұсынымдары ескерілді.

Конституциялық сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұхановтың айтуынша, жаңа Конституция кіріспеден, 11 бөлімнен және 95 баптан тұрады. Оның айтуынша, Конституцияның Преамбуласы толық жаңартылған.

"Онда еліміздің тарихын дәріптейтін, бүгіні мен болашағына бағдар болатын жалпыұлттық құндылықтар көрініс тапты", – деді ол.

Бақыт Нұрмұханов жаңа Конституцияда адами капиталды, білім беруді, ғылым мен инновацияны дамыту мемлекеттік қызметтің стратегиялық бағыты ретінде бекітілгенін атап өтті. Бұл жаңалықтар жан-жақты талқыланып, қоғамның барлық саласы үшін қолжетімді болып отыр.

Жоба аясында Конституцияның негізгі принциптері мен құқықтық нормалары жаңаша сипатқа ие болып, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сот төрелігін қамтамасыз ету және мемлекеттік биліктің тиімді жұмыс істеуін нығайту бағытында нақты түзетулер енгізілген.

Комиссия мүшелері атап өткендей, жаңа Конституцияның жобасы кейінгі кезеңде Парламент пен қоғамдық талқылауға ұсынылады, ал азаматтар өз пікірлерін білдіруге мүмкіндіктерге ие болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
"Сот төрелігінің конституциялық қағидаттары айтарлықтай күшейтілді" – Нұрмұханов жаңа Конституция жобасы жайлы
17:15, Бүгін
17:15, Бүгін
"Сот төрелігінің конституциялық қағидаттары айтарлықтай күшейтілді" – Нұрмұханов жаңа Конституция жобасы жайлы
Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы басталды
14:05, 24 қаңтар 2026
14:05, 24 қаңтар 2026
Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы басталды
Қарин жұмыс тобының конституциялық реформаға қатысты ұсынған жаңашылдықтарын атады
14:34, 24 қаңтар 2026
14:34, 24 қаңтар 2026
Қарин жұмыс тобының конституциялық реформаға қатысты ұсынған жаңашылдықтарын атады
