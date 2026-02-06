Астанада бірнеше автобус маршруты уақытша тоқтатылды
"City Transportation Systems" ЖШС (CTS) Астана тұрғындары мен қонақтарына маңызы бар ақпаратты жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компанияның 6 ақпан 2026 жылғы Telegram желісіндегі хабарламасында:
"Ауа райының нашарлауына байланысты уақытша 305, 312, 329 қалалық маршруттардың қызметі тоқтатылды", – делінген.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін де ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанада 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілген болатын.
Астанадағы 6, 7 және 8 ақпандағы ауа райы болжамымен төмендегі сілтеме арқылы танысуға болады.
