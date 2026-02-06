#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Астанада бірнеше автобус маршруты уақытша тоқтатылды

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 11:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"City Transportation Systems" ЖШС (CTS) Астана тұрғындары мен қонақтарына маңызы бар ақпаратты жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Компанияның 6 ақпан 2026 жылғы Telegram желісіндегі хабарламасында:

"Ауа райының нашарлауына байланысты уақытша 305, 312, 329 қалалық маршруттардың қызметі тоқтатылды", – делінген.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін де ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанада 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілген болатын.

Астанадағы 6, 7 және 8 ақпандағы ауа райы болжамымен төмендегі сілтеме арқылы танысуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
МКК импортталған дәрі-дәрмектер туралы ақпаратты Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынады
15:16, Бүгін
МКК импортталған дәрі-дәрмектер туралы ақпаратты Денсаулық сақтау министрлігіне ұсынады
Астанада LRT құрылысына байланысты ірі даңғылдардың бірі үш күнге жабылады
16:29, 31 тамыз 2024
Астанада LRT құрылысына байланысты ірі даңғылдардың бірі үш күнге жабылады
Астанада жаңа бағыттарды қамтитын үш автобус жолға шығады
11:34, 24 қаңтар 2026
Астанада жаңа бағыттарды қамтитын үш автобус жолға шығады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: