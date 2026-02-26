#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Қоғам

Маңғыстау облысы ПД бастығы мен дәрігер ұшақта шетел азаматын аман алып қалды

Астанадан Ақтауға бағыт алған әуе рейсінде 45 жастағы шетелдік жолаушының қан қысымы күрт көтеріліп, оған бортта болған полиция департаментінің бастығы Сағындық Аяғанов пен дәрігер Тұрсын Чуйшбаева жедел көмек көрсеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 10:36 Сурет: ҚР ІІМ
Астанадан Ақтауға бағыт алған әуе рейсінде 45 жастағы шетелдік жолаушының қан қысымы күрт көтеріліп, оған бортта болған полиция департаментінің бастығы Сағындық Аяғанов пен дәрігер Тұрсын Чуйшбаева жедел көмек көрсеткен.

Оқиға ұшақ әуеге көтерілгеннен кейін шамамен бір сағат өткен соң болған. Маңғыстау облыстық полиция департаментінің бастығы Сағындық Аяғанов өзін жайсыз сезінген Тәжікстан Республикасының азаматы дәлізде құлап бара жатқанын байқап, дереу әрекет еткен. Ол жолаушыны ұстап қалып, бортсеріктерді шақырыпты.

"Сол рейспен еңбек демалысымнан Ақтауға ұшып келе жатқан едім. Ер адамның үстіме қарай құлап келе жатқанын байқап, ұстап қалдым. Бортсеріктерді шақырып, жолаушылар арасынан дәрігер іздей бастадық. Бағымызға орай, дәрігер табыла кетті. Өзіммен бірге үнемі аспирин алып жүретін едім, азаматқа сол дәріні ұсындым. Ұшақ жерге қонғанша азаматтың жағдайын бақылап отырдық. Жалпы мұндай жағдайда кез келген адам көмектесер еді. Мен мұны азаматтық борышым деп есептеймін, – деді Сағындық Аяғанов.

Жолаушыға "Ана мен бала" орталығының дәрігері Тұрсын Чуйшбаева медициналық көмек көрсеткен.

"Ұшақта ер адамның қан қысымы 220/110-ға дейін көтерілгенін анықтадық. Дәрі беріп, оттегі қосып, жағдайын тұрақтандырдық. Ақтауға қонғанға дейін қан қысымын 135/85-ке дейін түсірдік. Жолаушы басының самай тұсы "қайнаған су құйғандай" ауырғанын айтты. Жолаушылар арасынан каптоприл мен аспирин табылды. Белгілі болғандай, ол бір ай бұрын өз елінде осындай жағдаймен ауруханаға түскен, алайда дәрігер кеңесін толық орындамаған. Жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін созылмалы ауруы бар азаматтар сапарға шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүргені абзал, – дейді дәрігер.

Ұшақ Ақтауға қонған соң жедел жәрдем қызметі науқасты ауруханаға жеткізген. Қазір оның жағдайы тұрақты. Тәжікстан азаматы өзіне дер кезінде көмек көрсеткен жандарға алғыс білдірді.

"Ұшақ ұшқаннан кейін жағдайым нашарлай бастады. Бір сағаттан соң бетімді жуу үшін дәретханаға беттедім. Алайда дәретханаға жетпей, жүрегім әлсіреп, сол жақ денем жансызданғандай болды. Көзім қарауытып, тыныс алу қиындады. Сол сәтте алдыңғы қатарға қарай құлаппын. Маған көмектескен адамның Маңғыстау облыстық полиция департаментінің бастығы екенін кейін білдім. Оның маған су беріп, сабырға шақырып жатқаны есімде. Есімді жиған соң мен ол кісіден кешірім сұрадым. Ол "ештеңе етпейді, бәріміз адамбыз ғой, көмектесу парызымыз" – деді. Ұшақ бортында көмек көрсеткен баршаға шексіз ризамын, – дейді жолаушы.

45 жастағы азамат алдағы уақытта өзіне көмек көрсеткен мамандарға жеке алғыс білдіріп, ілтипат білдіргісі келетінін жеткізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана әуежайындағы кейбір рейстерге қатысты ескерту
11:53, Бүгін
Астана әуежайындағы кейбір рейстерге қатысты ескерту
Алматыда полиция курьерлердің жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзу фактілерін жариялады
11:45, Бүгін
Алматыда полиция курьерлердің жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзу фактілерін жариялады
Павлодар облысында "резеңке пәтерлер" көбейіп кеткен
11:34, Бүгін
Павлодар облысында "резеңке пәтерлер" көбейіп кеткен
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
11:54, Бүгін
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
11:44, Бүгін
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
11:36, Бүгін
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
11:22, Бүгін
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: