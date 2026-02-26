#Референдум-2026
Қоғам

10 пәтер, 36 жер учаскесі және 49 көлік: Астанада үш тұрғын үй кешенінің құрылысшылары қамалды

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 13:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Астана прокуратурасы 8,2 млрд теңге көлемінде аса ірі залал келтірген және 426-дан астам отбасының мүддесін зақымдаған әрекеттерге қатысы бар тұлғаларға қатысты істерді сотқа жолдады.

Тергеу барысында анықталғандай, қылмыстық схеманы ұйымдастырушылар заң талаптарын бұзып, тұрғын үй кешендері – "Оазис" ЖК, МЖК "R-Club" және ЖК "R-Club Deluxe" құрылысын қаржыландыру үшін азаматтардың қаражатын тартып, тиісті рұқсаттарды алмаған.

"Тартылған қаражат мақсатты түрде пайдаланылмаған, ал нысандардың құрылысы тиісінше жүргізілмеген", – делінген 2026 жылғы 26 ақпанда жарияланған Астана прокуратурасының хабарламасында.

"Зиян шеккендердің мүддесін қорғау мақсатында сот қозғалмайтын және қозғалмалы мүліктерге – 10 пәтер, 36 жер учаскесі, 16 коммерциялық нысан және 49 көлікке – қамақ салды", – деп хабарлады Астана прокуратурасының баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, 12 күдіктіден "қамауда ұстау" түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылғаны белгілі болды.

Бұл ірі алаяқтық оқиғасы аясында сарапшылар Қазақстан тұрғындарына тағы бір ескерту жариялады:

"Қызметкерлердің қаражатын тартуға рұқсаты бар-жоғын тексермей, пәтер сатып алуды ұсынбаймыз", – делінген үндеуде.

Айта кетейік, бұған дейін 13 ақпанда біз Астанада миллиардтаған теңгені жымқырған құрылыс компаниясының басшысына қатысты басқа бір істі хабарлаған едік.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
