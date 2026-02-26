10 пәтер, 36 жер учаскесі және 49 көлік: Астанада үш тұрғын үй кешенінің құрылысшылары қамалды
Тергеу барысында анықталғандай, қылмыстық схеманы ұйымдастырушылар заң талаптарын бұзып, тұрғын үй кешендері – "Оазис" ЖК, МЖК "R-Club" және ЖК "R-Club Deluxe" құрылысын қаржыландыру үшін азаматтардың қаражатын тартып, тиісті рұқсаттарды алмаған.
"Тартылған қаражат мақсатты түрде пайдаланылмаған, ал нысандардың құрылысы тиісінше жүргізілмеген", – делінген 2026 жылғы 26 ақпанда жарияланған Астана прокуратурасының хабарламасында.
"Зиян шеккендердің мүддесін қорғау мақсатында сот қозғалмайтын және қозғалмалы мүліктерге – 10 пәтер, 36 жер учаскесі, 16 коммерциялық нысан және 49 көлікке – қамақ салды", – деп хабарлады Астана прокуратурасының баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, 12 күдіктіден "қамауда ұстау" түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылғаны белгілі болды.
Бұл ірі алаяқтық оқиғасы аясында сарапшылар Қазақстан тұрғындарына тағы бір ескерту жариялады:
"Қызметкерлердің қаражатын тартуға рұқсаты бар-жоғын тексермей, пәтер сатып алуды ұсынбаймыз", – делінген үндеуде.
Айта кетейік, бұған дейін 13 ақпанда біз Астанада миллиардтаған теңгені жымқырған құрылыс компаниясының басшысына қатысты басқа бір істі хабарлаған едік.