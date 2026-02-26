#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
+4°
Қоғам

Астанада -33°С-қа дейін аяз, Алматыда қар мен жел: 27 ақпан – 1 наурызға арналған болжам

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 15:12 Фото: akorda.kz
Алматы, Астана және Шымкент қалаларының тұрғындарына 2026 жылғы 27, 28 ақпан және 1 наурыз күндеріне арналған ауа райы болжамы ұсынылды. Болжамды "Қазгидромет" РМК ұсынды.

Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы

  • 27 ақпан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел әлсіз. Ауа температурасы түнде -31-33°С, күндіз -19-21°С.
  • 28 ақпан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 8 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -28-30°С, күндіз -15-17°С.
  • 1 наурыз: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр. Ауа температурасы түнде -28-30°С, күндіз -13-15°С.

Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы

  • 27 ақпан: бұлтты, түнде қар, күндіз жауын-шашын (негізінен қар). Кей уақытта тұман, көктайғақ күтіледі. Жел екпіні секундына 15 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -2-4°С, күндіз -2°С.
  • 28 ақпан: бұлтты, кей уақытта қар, түнде қалың қар жауады. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ болады. Жел екпіні секундына 15 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде -7-9°С, күндіз -3-5°С.
  • 1 наурыз: құбылмалы бұлтты, түнде және таңертең қар, тұман. Жел екпіні секундына 12 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -9-11°С, күндіз -3-5°С.

Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы

  • 27 ақпан: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман. Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр. Ауа температурасы түнде +1+3°С, күндіз +6+8°С.
  • 28 ақпан: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Желдің жылдамдығы секундына 13 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 0-2°С, күндіз +7+9°С.
  • 1 наурыз: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр. Ауа температурасы түнде -2-4°С, күндіз +9+11°С.

Қатты аяз бен жауын-шашынға байланысты тұрғындарға қауіпсіздік шараларын сақтап, жолда абай болу ұсынылады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
