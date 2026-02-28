Бүгін еліміздің сегіз қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 28 ақпанда Астана мен еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлауы ықтимал екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"28 ақпанда ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары Астана, Павлодар, Қарағады, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер, түнде Қостанай қалаларында күтіледі", делінген синоптиктер хабарламасында.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылы 28 ақпанда, сенбіде еліміздің екі өңірінде қатты аяз болатынын ескертіп, өз болжамдарымен бөліскен. -41°С дейін: Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде.
