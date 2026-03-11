#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстан халықаралық салық келісімдеріне Литваны қосты

ҚР Қаржы министрінің 2026 жылғы 24 ақпандағы бұйрығымен қос салық салудан аулақ болу және салықтан жалтаруды болдырмау мәселелерін реттейтін халықаралық келісімге қатысушы елдер тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Қаржы министрінің 2026 жылғы 24 ақпандағы бұйрығымен қос салық салудан аулақ болу және салықтан жалтаруды болдырмау мәселелерін реттейтін халықаралық келісімге қатысушы елдер тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған қосымша ретінде Литва Республикасы енгізілді.

Енді Қазақстан Республикасындағы корпоративтік табыс салығы мөлшерінен 75%-дан жоғары табыс салығы ставкасымен белгіленетін және қос салық салудан аулақ болу мен салықтан жалтаруды болдырмау мәселелерін реттейтін халықаралық келісімге қатысатын елдер тізіміне 41 мемлекет кіреді:

  • Австрия Республикасы
  • Америка Құрама Штаттары
  • Армения Республикасы
  • Әзірбайжан Республикасы
  • Беларусь Республикасы
  • Бельгия Корольдігі
  • Вьетнам Социалистік Республикасы
  • Германия Федеративтік Республикасы
  • Жапония Мемлекеті
  • Италия Республикасы
  • Иран Ислам Республикасы
  • Испания Корольдігі
  • Канада
  • Корея Республикасы
  • Қытай Халық Республикасы (Аомынь – Макао және Сянган – Гонконг арнайы әкімшілік аудандарының кейбір аумақтарын қоспағанда)
  • Латвия Республикасы
  • Литва Республикасы
  • Люксембург Үлкен Герцогтығы
  • Малайзия
  • Моңғолия
  • Нидерланд Корольдігі
  • Норвегия Корольдігі
  • Пәкістан Ислам Республикасы
  • Польша Республикасы
  • Ресей Федерациясы
  • Румыния
  • Сауд Арабиясы Корольдігі
  • Сингапур Республикасы
  • Словакия Республикасы
  • Словения Республикасы
  • Түркия Республикасы
  • Украина
  • Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі
  • Үндістан Республикасы
  • Финляндия Республикасы
  • Франция Республикасы
  • Хорватия Республикасы
  • Чех Республикасы
  • Швеция Корольдігі
  • Швейцария Конфедерациясы (тек келесі кантондар бойынша: Аргау, Берн, Тичино, Цюрих)
  • Эстония Республикасы

Бұл бұйрық 2026 жылғы 21 наурыздан бастап күшіне енеді.

Оқи отырыңыз
Қазақстандықтардың тұрғын үй жағдайын жақсартуға арналған мемлекеттік қолдау шаралары өзгерді
14:57, Бүгін
Қазақстандықтардың тұрғын үй жағдайын жақсартуға арналған мемлекеттік қолдау шаралары өзгерді
Қазақстан қосарланған салық салуды болдырмау туралы келісім жасасқан елдердің тізімі бекітілді
10:03, 13 қазан 2025
Қазақстан қосарланған салық салуды болдырмау туралы келісім жасасқан елдердің тізімі бекітілді
Қазақстан жеңілдетілген салық салынатын елдердің тізімін қайта бекітті
10:18, 22 қыркүйек 2025
Қазақстан жеңілдетілген салық салынатын елдердің тізімін қайта бекітті
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
