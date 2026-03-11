Қазақстан халықаралық салық келісімдеріне Литваны қосты
Фото: pexels
ҚР Қаржы министрінің 2026 жылғы 24 ақпандағы бұйрығымен қос салық салудан аулақ болу және салықтан жалтаруды болдырмау мәселелерін реттейтін халықаралық келісімге қатысушы елдер тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған қосымша ретінде Литва Республикасы енгізілді.
Енді Қазақстан Республикасындағы корпоративтік табыс салығы мөлшерінен 75%-дан жоғары табыс салығы ставкасымен белгіленетін және қос салық салудан аулақ болу мен салықтан жалтаруды болдырмау мәселелерін реттейтін халықаралық келісімге қатысатын елдер тізіміне 41 мемлекет кіреді:
- Австрия Республикасы
- Америка Құрама Штаттары
- Армения Республикасы
- Әзірбайжан Республикасы
- Беларусь Республикасы
- Бельгия Корольдігі
- Вьетнам Социалистік Республикасы
- Германия Федеративтік Республикасы
- Жапония Мемлекеті
- Италия Республикасы
- Иран Ислам Республикасы
- Испания Корольдігі
- Канада
- Корея Республикасы
- Қытай Халық Республикасы (Аомынь – Макао және Сянган – Гонконг арнайы әкімшілік аудандарының кейбір аумақтарын қоспағанда)
- Латвия Республикасы
- Литва Республикасы
- Люксембург Үлкен Герцогтығы
- Малайзия
- Моңғолия
- Нидерланд Корольдігі
- Норвегия Корольдігі
- Пәкістан Ислам Республикасы
- Польша Республикасы
- Ресей Федерациясы
- Румыния
- Сауд Арабиясы Корольдігі
- Сингапур Республикасы
- Словакия Республикасы
- Словения Республикасы
- Түркия Республикасы
- Украина
- Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі
- Үндістан Республикасы
- Финляндия Республикасы
- Франция Республикасы
- Хорватия Республикасы
- Чех Республикасы
- Швеция Корольдігі
- Швейцария Конфедерациясы (тек келесі кантондар бойынша: Аргау, Берн, Тичино, Цюрих)
- Эстония Республикасы
Бұл бұйрық 2026 жылғы 21 наурыздан бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript