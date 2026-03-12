#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Арнайы операция: есірткі саудасына қатысы бар күдікті ұсталды

Полиция, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 16:28 Сурет: YouTube/PolisiaKz
Алматы қаласы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Жамбыл облысы аумағынан Алматы және Астана қалаларына есірткі жеткізу арнасын ұйымдастырған қылмыстық топтың заңсыз әрекетіне тосқауыл қойды.

Арнайы құрылған тергеу-жедел тобы полицияның арнайы мақсаттағы бөлімшесінің күштік қолдауымен Жамбыл облысы аумағына іссапармен барып, жедел іс-шаралар жүргізді. Нәтижесінде 42 жастағы есірткі саудасына қатысы бар деген күдікпен ер адам ұсталды.

Санкцияланған тінту барысында оның тұрғын үйіндегі жатын бөлмеден, төсек жанындағы тумбадан өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат салынған полиэтилен пакет табылып, тәркіленді. Сот-сараптамасының қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат гашиш болып шықты.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар медициналық куәландыру нәтижесінде ұсталған адамның есірткі заттарын қолданғаны анықталды.

"Бұл қылмыстық схема біздің қызметкерлер тарапынан ұзақ уақыт бойы мұқият пысықталды. Жедел іс-шаралардың нәтижесінде Жамбыл облысы аумағынан Алматы және Астана қалаларына есірткі жеткізу арнасы тоқтатылды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда. Қылмыстық схемаға қатысы бар барлық тұлғаларды анықтау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр, – деді Алматы қаласы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Теміртауда есірткі саудасына қатысы бар күдікті құрықталды
11:35, 18 қыркүйек 2025
Теміртауда есірткі саудасына қатысы бар күдікті құрықталды
Шымкентте полицейлер есірткі жарнамасына тосқауыл қойды
10:08, 05 наурыз 2026
Шымкентте полицейлер есірткі жарнамасына тосқауыл қойды
Шымкентте заңсыз есірткі жарнамасын таратқан күдікті қамауға алынды
10:45, 02 наурыз 2026
Шымкентте заңсыз есірткі жарнамасын таратқан күдікті қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Видеообзор матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"
18:15, Бүгін
Видеообзор матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"
Джокович высказался о своём вылете с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
17:45, Бүгін
Джокович высказался о своём вылете с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Гол на последних минутах решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
17:23, Бүгін
Гол на последних минутах решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
Уволенный из UFC дагестанец сделал заявление после поражения от Армана Царукяна
17:19, Бүгін
Уволенный из UFC дагестанец сделал заявление после поражения от Армана Царукяна
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: