Қоғам

Блогер Жанәбіловтардың адвокаты ауысты

Блогер Жанәбіловтардың адвокаты ауысты , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 18:25 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 13 наурызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты ісі бойынша олардың мүддесін енді басқа адвокат қорғайтыны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Сот отырысынан кейін журналистердің сұрақтарына жауап берген адвокат Гаухар Айтжанова қазіргі уақытта осы іс бойынша жалғыз қорғаушы екенін және сотта айыпталушылардың мүддесін өзі қорғайтынын айтты.

Оның айтуынша, ол іске сотқа дейінгі тергеу аяқталғаннан кейін ғана қосылған. Сондықтан бұрынғы адвокаттардың әрекеттеріне түсініктеме бермейтінін жеткізді. Сонымен қатар ол өз командасымен жұмыс істеп жатқанын және бұрынғы қорғаушылармен байланыс жасамайтынын айтты.

"Бұл қылмыстық істе белгілі бір дәлелдер бар, бірақ әзірге олар туралы пікір білдірмеймін. Өйткені негізгі сот талқылауы, өздеріңіз естігендей, 16-наурызға белгіленді. Біз іс материалдарын әлі толық зерттеуді бастаған жоқпыз. Сондықтан әзірге бұл іс бойынша басқа пікір айтылмайды, себебі бір нәрсе айтуға әлі ерте. Жалпы, қорғауымдағы адамдардың ұстанымын да әзірге жарияламаймын. Олар сотта жауап бергеннен кейін ғана бұл туралы айтуға болады", – деді Гаухар Айтжанова.

Ал Эльмира Төлегенова журналистің "неге адвокат ауыстырдыңыздар?" деген сұрағына жауап беріп, ешкімді ауыстырмағандарын, барлық адвокаттар өз орындарында екенін айтты.

Бұған дейін Гаухар Айтжанова Жанәбіловтар ісі бойынша қылмыстық істі прокурорға қайтару туралы өтініш жасаған еді. Алайда сот бұл өтінішті қанағаттандырудан бас тартты.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Астанада сот Жанәбіловтардың адвокатының өтінішін қанағаттандырмады
Астанада сот Жанәбіловтардың адвокатының өтінішін қанағаттандырмады
Астанада блогер жұпқа қатысты сот процесі басталды
Астанада блогер жұпқа қатысты сот процесі басталды
Астанада блогер Жаңабыловтың жұбайының үстінен сот басталды
Астанада блогер Жаңабыловтың жұбайының үстінен сот басталды
В России объяснили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
В России объяснили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
Два матча НХЛ пройдут в Германии в декабре 2026 года
Два матча НХЛ пройдут в Германии в декабре 2026 года
Министр туризма и спорта обратился к Ерболу Хамитову после его победы на Паралимпиаде-2026
Министр туризма и спорта обратился к Ерболу Хамитову после его победы на Паралимпиаде-2026
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал победу в КХЛ
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал победу в КХЛ
