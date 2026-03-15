Қазақстандықтар жаңа Конституция жобасы бойынша дауыс беруді алғаш қай елдерде бастағаны белгілі болды
15 наурызға қараған түні ҚР Сыртқы істер министрлігі шетелдегі референдум учаскелерінде Қазақстанның жаңа Конституциясы жобасы бойынша өтетін референдумдағы дауыс беру барысын жариялауды бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шетелдегі барлық дауыс беру учаскелері Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері орналасқан ғимараттарда ұйымдастырылған.
Ең алғаш болып дауыс беру мүмкіндігі Оңтүстік Корея мен Жапониядағы қазақстандықтарға берілді.
Сеул қаласындағы №422 және Токио қаласындағы №425 референдум учаскелері жергілікті уақыт бойынша таңғы 07:00-де алғашқылардың бірі болып ашылды.
Бұған дейін Қазақстанда жаңа Конституция жобасын түсіндіру мақсатында 23 мыңнан астам кездесу өткендігі хабарланған болатын.
