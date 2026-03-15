Қоғам

Алматыда референдум басталды

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 07:11 Фото: Zakon.kz
2026 жылдың 15 наурызында сағат 07:00-де Алматыда 653 сайлау учаскесі ашылып, жалпыхалықтық референдумға ресми түрде старт берілді.

Алғашқы минуттан-ақ учаскелерде тұрғындардың белсенділігі байқалды. Көптеген алматылық демалыс күні таңертең ерте келіп, дауыс беруді жөн көрген.

Келушілер үшін арнайы фотоаймақтар ұйымдастырылып, алғашқы дауыс берушілерді дәстүр бойынша шағын сыйлықтар мен тәттілермен қарсы алды.

Дауыс беру үдерісінің қолжетімділігіне ерекше көңіл бөлінді. Көру қабілеті бұзылған азаматтар үшін Брайль қарпімен жасалған трафареттер дайындалып, кабиналар ерекше қажеттілігі бар адамдарға бейімделді, сондай-ақ онлайн-сурдоаударма қызметі ұйымдастырылды.

Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін "Инватакси" қызметі жұмыс істеп жатыр. Ал учаскеге келе алмайтын қарттар мен денсаулығына байланысты дауыс бере алмайтын азаматтарға арналған көшпелі жәшіктер арқылы үйде дауыс беру мүмкіндігі қарастырылған.

Оқи отырыңыз
Қазақстанда референдум басталды: қанша сайлау учаскелері ашылғаны белгілі болды
07:26, Бүгін
Қазақстанда референдум басталды: қанша сайлау учаскелері ашылғаны белгілі болды
"Референдум – 2026": Елдің маңызды саяси оқиғасы live форматта өтеді
09:28, 13 наурыз 2026
"Референдум – 2026": Елдің маңызды саяси оқиғасы live форматта өтеді
Өзбекстанда кезектен тыс президент сайлауы өтіп жатыр
09:44, 09 шілде 2023
Өзбекстанда кезектен тыс президент сайлауы өтіп жатыр
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
11:06, Бүгін
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
10:45, Бүгін
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
10:17, Бүгін
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
10:14, Бүгін
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
