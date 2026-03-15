Алматыда референдум басталды
Алғашқы минуттан-ақ учаскелерде тұрғындардың белсенділігі байқалды. Көптеген алматылық демалыс күні таңертең ерте келіп, дауыс беруді жөн көрген.
Келушілер үшін арнайы фотоаймақтар ұйымдастырылып, алғашқы дауыс берушілерді дәстүр бойынша шағын сыйлықтар мен тәттілермен қарсы алды.
Дауыс беру үдерісінің қолжетімділігіне ерекше көңіл бөлінді. Көру қабілеті бұзылған азаматтар үшін Брайль қарпімен жасалған трафареттер дайындалып, кабиналар ерекше қажеттілігі бар адамдарға бейімделді, сондай-ақ онлайн-сурдоаударма қызметі ұйымдастырылды.
Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін "Инватакси" қызметі жұмыс істеп жатыр. Ал учаскеге келе алмайтын қарттар мен денсаулығына байланысты дауыс бере алмайтын азаматтарға арналған көшпелі жәшіктер арқылы үйде дауыс беру мүмкіндігі қарастырылған.