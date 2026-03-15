#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Халаттағы қыз және робот-ит: Астанадағы дауыс беру учаскесіндегі ерекше оқиға

Қызық оқиға: халат киген қыз робот-итпен дауыс беруге келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 09:05 Сурет: Qazaqmediahub
Астанадағы бір дауыс беру учаскесінде таңғаларлық көрініс жұрттың назарын аударды. Жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум аясында жас белсенді ақ халат пен үйге арналған жабық аяқ киім киіп, қасында робот-итпен дауыс беруге келген.

Көрермендер үшін бұл ерекше көрініс қызығушылық тудырды: көпшілік тоқтап, сурет пен видеоға түсірді. Кадрлар әлеуметтік желілерде тез таралды.

Робот-ит белсенді дауыс беру учаскесінде бірге жүрді. Қыз тіркеліп, бюллетеньді дауыс беру жәшігіне салды.

Айта кетейік, бүгін Қазақстанда жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өтіп жатыр. Ел тұрғындары өз ұстанымын дауыс беруге қатысу арқылы білдіре алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: