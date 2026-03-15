Халаттағы қыз және робот-ит: Астанадағы дауыс беру учаскесіндегі ерекше оқиға
Сурет: Qazaqmediahub
Астанадағы бір дауыс беру учаскесінде таңғаларлық көрініс жұрттың назарын аударды. Жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум аясында жас белсенді ақ халат пен үйге арналған жабық аяқ киім киіп, қасында робот-итпен дауыс беруге келген.
Көрермендер үшін бұл ерекше көрініс қызығушылық тудырды: көпшілік тоқтап, сурет пен видеоға түсірді. Кадрлар әлеуметтік желілерде тез таралды.
Робот-ит белсенді дауыс беру учаскесінде бірге жүрді. Қыз тіркеліп, бюллетеньді дауыс беру жәшігіне салды.
Айта кетейік, бүгін Қазақстанда жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өтіп жатыр. Ел тұрғындары өз ұстанымын дауыс беруге қатысу арқылы білдіре алады.
