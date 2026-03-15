Қоғам

ҚР ІІМ: дауыс беру барысындағы қоғамдық тәртіп толық бақылауда

ҚР ІІМ: дауыс беру барысындағы қоғамдық тәртіп толық бақылауда, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 10:11 Сурет: Telegram/ortcom_kz
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, елде жаңа Конституция бойынша республикалық референдум өткізу барысында қоғамдық тәртіп толық қамтамасыз етілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айта кетейік, барлық өңірлерде ішкі істер органдары референдумның қауіпсіз өтуін қамтамасыз етуде.

Бүгін ел бойынша ішкі істер органдарының қызметкерлері республикалық референдумның қауіпсіз өтуін қамтамасыз етеді. Барлық жеке құрам күшейтілген қызмет режиміне көшірілді. Бұл туралы ОКҚ алаңында өтіп жатқан "Референдум – 2026" онлайн-марафоны барысында ҚР ІІМ ресми өкілі Шыңғыс Әлекешев хабарлады.

Оның айтуынша, басшылық және командалық құрам – тәулік бойы кезекшілік атқарады. Мемлекеттік органдармен бірлесіп референдум учаскелері алдын ала тексерілді. Олардың техникалық қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және терроризмге қарсы қорғанысы қаралды. Барлық учаскелер тәулік бойы бақылауға алынды.

"Полиция қызметкерлері дауыс беру залдарында болмайды. Олар тек комиссия төрағасының шақыруымен және қоғамдық тәртіп бұзылған жағдайда ғана кіре алады. Қазіргі уақытта елдегі жағдай – тұрақты, толық бақылауда. Қоғамдық тәртіп бұзу фактілері тіркелген жоқ. Ішкі істер министрлігі – азаматтарды заңды сақтауға және қауіпсіздік шараларына түсіністікпен қарауға шақырады", – деді Ш.Әлекешев.

2025 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев Парламентті қайта құрылымдау ұсынысын енгізді: екі палаталы жүйеден бір палаталы жүйеге көшу. Бастапқыда парламент реформасы аясында Конституцияның шамамен 40 бабына өзгерістер енгізу жоспарланған еді. Алайда жұмыс барысында түзетулердің саны әлдеқайда көп болатыны анықталды.

Сондықтан 2026 жылғы 21 қаңтарда президент Конституциялық реформа комиссиясын құру туралы жарлыққа қол қойды. Негізгі заңға өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстарды, оның ішінде азаматтардан түскен ұсыныстарды талқылау барысында комиссия жаңа Конституцияны қабылдау қажеттігіне және оның жобасын жалпыұлттық референдумға шығару керектігіне келді.

Жобаны президентке 11 ақпанда ұсынды. Сол күні Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 15 наурызда жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум өткізуді бекітетін жарлыққа қол қойды.

