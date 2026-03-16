#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

2026 жылдың екінші тоқсанына бірқатар тауарларға ең төменгі баға деңгейі белгіленді

Фото: Zakon.kz
Мемлекеттік кірістер комитеті ЕЭО мүше мемлекеттердің аумағынан импортталатын жекелеген тауар түрлеріне қолданылатын ең төменгі баға деңгейі (ЕТБ) және оның мөлшерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған баға деңгейі 2026 жылғы 1 сәуір мен 30 маусым аралығында қолданылады.

Атап айтқанда, Қазақстан аумағында өндірілетін бірқатар тауарларға ең төменгі баға деңгейі белгіленді.

Тізімге 28 түрлі өнім енгізілген.

Олардың ішінде:

  • майлылығы 40%-дан аспайтын сүзбе – 1822 теңге;
  • майлылығы 36%-дан аспайтын, құрғақ заттағы май үлесі 48%-дан асатын өзге балқытылған ірімшіктер – 2985 теңге;
  • қабығымен сатылатын жаңа тауық жұмыртқасы – бір данасы 41 теңге;
  • жаңа немесе салқындатылған картоп – 1 кг үшін 90 теңге;
  • жаңа немесе салқындатылған ақ қауданды қырыққабат – 1 кг үшін 72 теңге;
  • жаңа немесе салқындатылған сәбіз – 1 кг үшін 106 теңге;
  • алма (1 тамыз бен 30 қараша аралығында) – 1 кг үшін 175 теңге;
  • қатты бидай – 1 кг үшін 83 теңге;
  • жұмсақ бидай мен спельтадан алынған бидай ұны – 1 кг үшін 175 теңге;
  • күнбағыс тұқымы (ұсақталған немесе ұсақталмаған) – 1 кг үшін 201 теңге;
  • бастапқы қаптамадағы (10 литрге дейін) күнбағыс майы немесе оның фракциялары – 1 кг үшін 451 теңге;
  • еттен, ет қосалқы өнімдерінен немесе қаннан дайындалған шикі шұжықтар – 1 кг үшін 2063 теңге;
  • еттен, ет қосалқы өнімдерінен немесе қаннан жасалған өзге шұжық өнімдері – 1 кг үшін 1521 теңге;
  • кептірілген макарон өнімдері – 1 кг үшін 248 теңге;
  • спирт көлемі 45,4%-дан аспайтын, көлемі 2 литрге дейінгі ыдыстардағы арақ – 1 литрі 1268 теңге.

Ал Қазақстанда өндірілмейтін тауарлар тізіміне 8 атау енгізілген.

Олардың қатарында:

  • жаңа немесе салқындатылған шампиньон саңырауқұлақтары – 1 кг үшін 754 теңге;
  • жаңа банандар – 1 кг үшін 403 теңге;
  • жаңа тәтті апельсиндер – 1 кг үшін 277 теңге;
  • жаңа немесе кептірілген мандариндер – 1 кг үшін 269 теңге;
  • жаңа құрма – 1 кг үшін 208 теңге;
  • өзге де күрделі органикалық еріткіштер мен сұйылтқыштар, сондай-ақ бояу немесе лакты кетіруге арналған дайын қоспалар – 1 литрі 234 теңге.

Ең төменгі баға деңгейі әр тоқсан сайын жаңартылып отырады. Бұл кейбір тауарлардың бағасы маусымға байланысты өзгеруімен және импорт бағасының құбылмалы болуымен түсіндіріледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: