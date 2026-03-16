Ауа райы қазақстандықтарды таң қалдырады: температура +20°С дейін көтерілсе де, қар жауады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер Қазақстан бойынша 2026 жылғы 17-19 наурызға арналған үш күндік ауа райы болжамын ұсынды. Оған сәйкес, елімізде күндізгі температураның көтерілуі жалғасады және жауын-шашын күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша күндізгі ауа температурасы келесідей болады:
- Батыста – +10…+15°С
- Оңтүстікте – +15…+20°С
- Солтүстік пен шығыста – +3…+8°С
"Келесі күндері Қазақстанның көп бөлігінде күндізгі температураның өсуі күтілуде. Дегенмен, солтүстік және оңтүстік таулы аймақтарда ауа райы тұрақсыз болады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар), мұздану, желдің күшеюі мүмкін", – делінген Қазгидромет баспасөз хабарламасында.
Синоптиктер сондай-ақ республиканың кейбір аймақтарында тұман күтілетінін айтты. Бұған дейін хабарланғандай, Астана, Алматы және Шымкентте ауа температурасы +17°С дейін көтеріліп, қар және тұман болуы мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript