Қоғам

Ауа райы қазақстандықтарды таң қалдырады: температура +20°С дейін көтерілсе де, қар жауады

Весна, потепление, весна в Алматы, пасмурная погода, тучи, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 14:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер Қазақстан бойынша 2026 жылғы 17-19 наурызға арналған үш күндік ауа райы болжамын ұсынды. Оған сәйкес, елімізде күндізгі температураның көтерілуі жалғасады және жауын-шашын күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша күндізгі ауа температурасы келесідей болады:

  • Батыста – +10…+15°С
  • Оңтүстікте – +15…+20°С
  • Солтүстік пен шығыста – +3…+8°С
"Келесі күндері Қазақстанның көп бөлігінде күндізгі температураның өсуі күтілуде. Дегенмен, солтүстік және оңтүстік таулы аймақтарда ауа райы тұрақсыз болады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар), мұздану, желдің күшеюі мүмкін", – делінген Қазгидромет баспасөз хабарламасында.

Синоптиктер сондай-ақ республиканың кейбір аймақтарында тұман күтілетінін айтты. Бұған дейін хабарланғандай, Астана, Алматы және Шымкентте ауа температурасы +17°С дейін көтеріліп, қар және тұман болуы мүмкін.

