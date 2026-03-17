Қазақстандықтар Наурызда қанша күн демалады
Фото: akorda.kz
Наурыз мейрамы – көктемнің келуін, табиғаттың жаңаруын және Жаңа жылды білдіретін ежелгі мереке. Ол Қазақстанда жыл сайын 21-23 наурыз аралығында атап өтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Биыл 21 және 22 наурыз сенбі мен жексенбіге сәйкес келеді. Осыған байланысты демалыс күндері келесі аптаға ауыстырылады.
Осылайша:
- бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар қатарынан 5 күн демалады: 21, 22, 23, 24 және 25 наурыз (сенбі, жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі);
- алты күндік жұмыс аптасында – 4 күн қатарынан демалыс: 21, 22, 23 және 24 наурыз (сенбі, жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі).
Сурет: Zakon.kz
Мақаламен бөлісу
