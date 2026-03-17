Қоғам

Қазақстандықтар Наурызда қанша күн демалады

17.03.2026 11:14 Фото: akorda.kz
Наурыз мейрамы – көктемнің келуін, табиғаттың жаңаруын және Жаңа жылды білдіретін ежелгі мереке. Ол Қазақстанда жыл сайын 21-23 наурыз аралығында атап өтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл 21 және 22 наурыз сенбі мен жексенбіге сәйкес келеді. Осыған байланысты демалыс күндері келесі аптаға ауыстырылады.

Осылайша:

  • бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар қатарынан 5 күн демалады: 21, 22, 23, 24 және 25 наурыз (сенбі, жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі);
  • алты күндік жұмыс аптасында – 4 күн қатарынан демалыс: 21, 22, 23 және 24 наурыз (сенбі, жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі).

Сурет: Zakon.kz

Оқи отырыңыз
2025 жылдың наурыз айында қазақстандықтар қанша күн демалады
10:42, 04 ақпан 2025
2025 жылдың наурыз айында қазақстандықтар қанша күн демалады
2024 жылдың наурыз айында қазақстандықтар қалай демалады
10:34, 09 ақпан 2024
2024 жылдың наурыз айында қазақстандықтар қалай демалады
2026 жылғы наурыз айында қазақстандықтар қанша күн демалады
11:26, 19 ақпан 2026
2026 жылғы наурыз айында қазақстандықтар қанша күн демалады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Бүгін
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Бүгін
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Бүгін
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Бүгін
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
