#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Есірткіге қарсы күрес: Түркістан облысында 7 келіден астам есірткі тәркіленді

19.03.2026 16:27
Жылдың алғашқы екі айында полицейлер 80-ге жуық құқық бұзушылықты анықтап, заңсыз айналымнан ірі көлемде есірткі тәркіледі.

Сонымен қатар интернет кеңістігіндегі заңсыз жарнамаларға тосқауыл қойылып, профилактикалық жұмыстар кең ауқымда ұйымдастырылды.

Оның ішінде 10 қылмыстық, 68 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Атап айтқанда, 4 есірткі сату, 4 контрабанда және 2 аса ірі көлемде сақтау дерегі тіркелді. Заңсыз айналымнан 7 келіден астам есірткі тәркіленді, оның басым бөлігі – каннабис өнімдері.

Профилактика бағытында 350-ден астам түсіндіру іс-шарасы жүргізіліп, 33 мыңнан астам азамат қамтылды. Интернет кеңістігінде жүргізілген мониторинг нәтижесінде 224 сайт бұғатталып, "Анти-фрод" жүйесі арқылы 454 күмәнді банк картасы анықталды.

Жедел-профилактикалық жұмыстар барысында 160 рейд өткізіліп, 235 есірткі жарнамасы жойылды. Сонымен қатар "Дәрмек" іс-шарасы аясында 2 қылмыстық дерек тіркелді. Есірткі қолданғаны үшін 235 құқық бұзушылық анықталып, тиісті материалдар сотқа жолданды.

Қазіргі таңда есірткі қылмыстарымен күресте жасанды интеллект пен заманауи технологиялар кеңінен енгізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: