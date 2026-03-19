Есірткіге қарсы күрес: Түркістан облысында 7 келіден астам есірткі тәркіленді
Сонымен қатар интернет кеңістігіндегі заңсыз жарнамаларға тосқауыл қойылып, профилактикалық жұмыстар кең ауқымда ұйымдастырылды.
Оның ішінде 10 қылмыстық, 68 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Атап айтқанда, 4 есірткі сату, 4 контрабанда және 2 аса ірі көлемде сақтау дерегі тіркелді. Заңсыз айналымнан 7 келіден астам есірткі тәркіленді, оның басым бөлігі – каннабис өнімдері.
Профилактика бағытында 350-ден астам түсіндіру іс-шарасы жүргізіліп, 33 мыңнан астам азамат қамтылды. Интернет кеңістігінде жүргізілген мониторинг нәтижесінде 224 сайт бұғатталып, "Анти-фрод" жүйесі арқылы 454 күмәнді банк картасы анықталды.
Жедел-профилактикалық жұмыстар барысында 160 рейд өткізіліп, 235 есірткі жарнамасы жойылды. Сонымен қатар "Дәрмек" іс-шарасы аясында 2 қылмыстық дерек тіркелді. Есірткі қолданғаны үшін 235 құқық бұзушылық анықталып, тиісті материалдар сотқа жолданды.
Қазіргі таңда есірткі қылмыстарымен күресте жасанды интеллект пен заманауи технологиялар кеңінен енгізілуде.