Жүргізуші куәлігінен айырылған жүргізушілер амнистияға іліне ме – парламент өкілінің пікірі
Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек 2026 жылғы 20 наурызда жүргізуші куәлігінен айырылған жүргізушілерге әкімшілік амнистия қолданылу мүмкіндігі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол жағдайды "таяқтың екі ұшы бар" деп атады.
"Бір жағынан, өздерін шынымен зардап шеккен деп санайтын жүргізушілер бар. Бірақ біз көлікті және осы адамдар алкогольдік мас күйде жүргізгені үшін жүргізуші куәлігінен айырылғанын ұмытпағанымыз жөн. Сіздің балалар мен туыстарыңыз жаяу жүргіншілер болуы мүмкін, ал осы жүргізушілер қайтадан рульге отыруы ықтимал", – деді Базарбек.
Оның пікірінше, бұл үлкен қауіп тудырады.
"Қазір біз жағдайды талдап жатырмыз. Әкімшілік амнистия шеңберінде "жүргізуші куәлігінен айырылған" жүргізушілер мәселесі қаралатынын айта алмаймын. Менің ұстанымым – қарсы болу. Тіпті мұндай жүргізушілер көп болса да", – деп қосты депутат.
Еске салсақ, әкімшілік амнистия аясында жеке тұлғалардың орындамаған айыппұлдарын толық немесе ішінара өтеу мәселесі қарастырылмақ.
