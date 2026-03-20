Астанада айып тұрағын ақылы ету шешімін депутат түсіндірді
Сенат депутаты Марат Қожаев 2026 жылғы 20 наурызда үкімет ғимаратының фойесінде Астанада айып тұрағын ақылы ету жоспарына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Марат Қожаев әкімдіктердің жергілікті деңгейде мұндай шешім қабылдауға құқығы бар екенін атап өтті.
"Мүмкін олар құқық бұзушылардың автокөліктерін ұстау, сақтау және күзету бойынша қандай да бір шығынға кетіп жатыр, сондықтан менің ойымша, бұл олардың құқығы", – деді ол.
Еске салсақ, 2026 жылғы 19 наурызда Астананың көлік басқармасы басшысы Асхат Қарагойшин автомобильді эвакуациялау және айып тұрағында сақтау үшін төлем енгізуді жоспарлап отырғанын хабарлаған болатын. Жаңа тәсілді 23 наурыздан бастап енгізу көзделуде.
