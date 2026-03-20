Қоғам

Жұбайларға бір-бірінің шотына қолжетімділік беру мүмкіндігін Қаржы министрлігі түсіндірді

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 14:06 Фото: pexels
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2026 жылғы 20 наурызда жұбайларға бір-бірінің шотына қолжетімділік беру мәселесіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселе Қазақстандық әйелдің бұрынғы күйеуінің шотына қолжетімділік беруді сұрап, Конституциялық сотқа жүгінуімен байланысты болған.

"Бұл салық мәселесіне қатысы жоқ. Сіз білетіндей, салық салу жағынан банк құпиялығы шектеулі. Бақылау іс-шараларын жүргізгенде ғана санкциялар мен нормалар арқылы, бірлескен ережелерге қол қою арқылы деректер аламыз", – деді Біржанов.

Оның сөзінше, басқа жағдайларда мұндай деректер Қаржы министрлігі тарапынан қолданылмайды.

Бұған қоса, ажырасу жағдайында банктер жұбайларға бір-бірінің шотын аша ала ма деген сұраққа материалда толық түсініктеме берілген.

Айта кетейік, 2025 жылғы 8 шілдеде Қазақстан Жоғарғы Соты ажырасу істерін қарау тәртібін реттейтін нормативтік қаулыға өзгерістер енгізген болатын.

