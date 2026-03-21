Тұман, жел және найзағай: 22 наурызға арналған ауа райы болжамы
Астана: түнде және таңертең тұман, жолда көктайғақ күтіледі.
Ақмола облысының батысы мен оңтүстігінде: тұман, жолда көктайғақ. Көкшетауда түнде және таңертең жолдарда көктайғақ.
Шымкент: күндіз жаңбыр, найзағай. Жел күші күндіз 15-20 м/с.
Түркістан облысы (оңтүстігі және таулы аймақтар): таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай. Солтүстігі мен таулы аймақтарында тұман. Жел күші 15-20 м/с.
Жамбыл облысы (оңтүстігі және таулы аймақтар): таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай. Таулы аймақтарда тұман. Жел күші 15-20 м/с. Таразда таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай, кейде тұман.
Атырау облысы: батысы, оңтүстігі және шығысында жаңбыр, күндіз найзағай, шаңды дауыл. Солтүстігінде түнде және таңертең тұман. Жел күші 15-20 м/с. Атырауда жаңбыр, күндіз найзағай, шаңды дауыл.
Абай облысы (оңтүстігі мен орталығы): тұман.
Шығыс Қазақстан облысы: солтүстігі, шығысы, оңтүстігінде тұман. Өскеменде түнде және таңертең тұман.
Қарағанды облысы: батысы, солтүстігі, шығысында тұман. Түнде және таңертең жолда көктайғақ. Қарағандыда кейде тұман.
Ұлытау облысы: солтүстігі, шығысы, орталығы тұман. Жезқазғанда кейде тұман.
Қостанай облысы: батысы, солтүстігі, шығысында көктайғақ, тұман. Қостанайда тұман.
Павлодар облысы: оңтүстігі, шығысында тұман. Түнде және таңертең жолда көктайғақ. Павлодарда тұман.
Солтүстік Қазақстан облысы: батысы, солтүстігі, оңтүстігінде тұман, көктайғақ. Жел күші күндіз 15-20 м/с. Петропавлда тұман, көктайғақ, жел күші күндіз 15-20 м/с.
Маңғыстау облысы: солтүстік-шығысында күндіз жаңбыр, найзағай. Батысы, оңтүстігі, орталығы тұман. Ақтауда тұман.
Батыс Қазақстан облысы: батысы, солтүстігі, шығысында тұман. Оралда түнде және таңертең тұман.
