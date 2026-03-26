Медициналық сақтандыру қорының комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі 2026 жылға өзгертілді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 19 наурызда Қазақстанның Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен 2026 жылға арналған "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" АҚ комиссиялық сыйақы мөлшерлемесіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта көрсетілгендей: "Қазақстан Үкіметімен белгіленген шекті мөлшер аясында 2026 жылға арналған "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" АҚ комиссиялық сыйақы мөлшерлемесін есепті айда Қор есепшотына түскен активтердің көлемінен 1,21% деңгейінде орнату" көзделген.
Бұрын 2026 жылға Қор комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі 1,09% мөлшерінде белгіленген еді.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қатысты қолданылады.
2025 жылы Медициналық сақтандыру қорының комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі активтер көлемінен 1,18% деңгейінде белгіленіп, кейін есепті айда Қор есепшотына түскен активтердің көлемінен 1,55% мөлшеріне түзетілген еді.
