#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Медициналық сақтандыру қорының комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі 2026 жылға өзгертілді

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 09:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 19 наурызда Қазақстанның Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен 2026 жылға арналған "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" АҚ комиссиялық сыйақы мөлшерлемесіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта көрсетілгендей: "Қазақстан Үкіметімен белгіленген шекті мөлшер аясында 2026 жылға арналған "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" АҚ комиссиялық сыйақы мөлшерлемесін есепті айда Қор есепшотына түскен активтердің көлемінен 1,21% деңгейінде орнату" көзделген.

Бұрын 2026 жылға Қор комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі 1,09% мөлшерінде белгіленген еді.

Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қатысты қолданылады.

2025 жылы Медициналық сақтандыру қорының комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі активтер көлемінен 1,18% деңгейінде белгіленіп, кейін есепті айда Қор есепшотына түскен активтердің көлемінен 1,55% мөлшеріне түзетілген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: