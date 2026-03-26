#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев: Жаңа Конституция – әр азаматқа тең мүмкіндік пен стратегиялық даму кепілі

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 12:44 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жақында қабылданған жаңа Конституция еліміздің жасампаз әлеуетін айқын көрсететінін атап өтті.
"Жаңа Халық Конституциясы халықпен ақылдаса отырып әзірленді. Ол ұлттық рухымызды, ауызбіршілігімізді және толеранттылығымызды паш етеді. Заң мен тәртіп үстемдік ететін, білім, ғылым, мәдениет, технология, табиғатты қорғау және спорт құндылықтары дәріптелетін қоғамда өмір сүруге деген ортақ ниетімізді көрсетеді", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев Конституция азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, тәуелсіздік пен егемендікті сақтау, патриотизм мен жауапкершілікті арттыру сияқты негізгі қағидаттарды негіз еткенін айтты. Сондай-ақ, адам капиталын дамыту, білім мен ғылымды қолдау, инновацияны енгізу елдің стратегиялық бағыты ретінде белгіленген.

"Біздің басты мақсатымыз – елдің Тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын қорғау, әр азаматқа тең мүмкіндік жасау. Енді алдымызда тұрған міндет – Конституция қағидаттарын елімізде және шетелде кеңінен түсіндіру және дәріптеу. Қазақстандық параспортшылардың жетістіктері мемлекетіміздің құндылықтарын нығайтуға зор үлес қосып отыр", – деді Мемлекет басшысы.

Бұл сөздер жаңа Конституцияның қоғамдағы әділеттілік пен теңдік қағидаттарын бекемдеп, елдің болашағына бағытталған стратегиялық маңызды қадам екенін көрсетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: