Елордада тәртіп сақшылары туристік алаяқтық дерегін әшкереледі
Тергеу мәліметтеріне сәйкес, күдікті бастапқы кезеңде таныстарын бір-екі рет шетелге шынайы түрде жіберіп, олардың сеніміне әдейі кірген. Кейін өзін делдал ретінде таныстырып, Түркияға тур пакеттерін рәсімдеп беруді ұсынған.
Алайда жәбірленушілерден алдын ала төлем алған соң, байланысын үзіп отырған. Қазіргі уақытта оның екі алаяқтық дерегіне қатыстылығы анықталды.
Жәбірленушілердің біріне келтірілген материалдық шығын көлемі 5 млн 700 мың теңгені құрайды.
Тергеу барысында күдікті өз кінәсін толық мойындап, алынған қаражатты жеке қажеттіліктеріне жұмсағанын жеткізді.
Полиция азаматтарға туристік қызметтерді тек ресми тіркелген агенттіктер арқылы рәсімдеуді қатаң түрде ұсынады.
Сондай-ақ белгісіз делдалдардың уәдесіне сенбеу, турфирманың лицензиясын, нақты мекенжайын және ресми байланыс нөмірлерін мұқият тексеру – мұндай алаяқтық әрекеттердің алдын алудың тиімді жолы екенін ескертеді.