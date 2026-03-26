#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Елордада тәртіп сақшылары туристік алаяқтық дерегін әшкереледі

Фото: Zakon.kz
Елордада Сарыарқа ауданының криминалдық полиция қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде азаматтарды шетелге арзан тур рәсімдеп беремін деп алдаған 32 жастағы күдікті ұсталды.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, күдікті бастапқы кезеңде таныстарын бір-екі рет шетелге шынайы түрде жіберіп, олардың сеніміне әдейі кірген. Кейін өзін делдал ретінде таныстырып, Түркияға тур пакеттерін рәсімдеп беруді ұсынған.

Алайда жәбірленушілерден алдын ала төлем алған соң, байланысын үзіп отырған. Қазіргі уақытта оның екі алаяқтық дерегіне қатыстылығы анықталды.

Жәбірленушілердің біріне келтірілген материалдық шығын көлемі 5 млн 700 мың теңгені құрайды.

Тергеу барысында күдікті өз кінәсін толық мойындап, алынған қаражатты жеке қажеттіліктеріне жұмсағанын жеткізді.

Полиция азаматтарға туристік қызметтерді тек ресми тіркелген агенттіктер арқылы рәсімдеуді қатаң түрде ұсынады.

Сондай-ақ белгісіз делдалдардың уәдесіне сенбеу, турфирманың лицензиясын, нақты мекенжайын және ресми байланыс нөмірлерін мұқият тексеру – мұндай алаяқтық әрекеттердің алдын алудың тиімді жолы екенін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында полиция алаяқтық дерегін әшкереледі
12:58, Бүгін
Абай облысында полиция алаяқтық дерегін әшкереледі
"Жүргізуші куәлігін алып беремін": Оралда алаяқтық жасаған азамат ұсталды
16:17, 21 шілде 2025
"Жүргізуші куәлігін алып беремін": Оралда алаяқтық жасаған азамат ұсталды
Алматыда полицейлер бірқатар қалта ұрлығын әшкереледі
21:01, 13 қаңтар 2026
Алматыда полицейлер бірқатар қалта ұрлығын әшкереледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Футболист "Крыльев Советов" прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева из клуба
14:52, Бүгін
Футболист "Крыльев Советов" прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева из клуба
Балкибекова или Кызайбай: в Казахстане пояснили, кто из них должен быть лидером
14:30, Бүгін
Балкибекова или Кызайбай: в Казахстане пояснили, кто из них должен быть лидером
Елена Рыбакина повторила достижение великих теннисисток из России и Беларуси
14:11, Бүгін
Елена Рыбакина повторила достижение великих теннисисток из России и Беларуси
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
13:49, Бүгін
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: