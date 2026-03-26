Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді: мегаполистердегі жағдай қандай
Астана қаласы бойынша:
27 наурыз – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең жолдарда көктайғақ болады. Жел шығыс бағыттан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +9…+11°С.
28 наурыз – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Көктайғақ сақталады. Жел шығыс бағытта 3–8 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +12…+14°С.
29 наурыз – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысады, 5–10 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +12…+14°С.
Алматы қаласы бойынша:
27 наурыз – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан батысқа ауысады, 3–8 м/с. Түнде +6…+8°С, күндіз +22…+24°С.
28–29 наурыз – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, 3–8 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С.
Шымкент қаласы бойынша:
27 наурыз – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыс бағытта 5–10 м/с. Түнде +9…+11°С, күндіз +26…+28°С.
28 наурыз – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыс бағытта 8–13 м/с. Түнде +13…+15°С, күндіз +26…+28°С.
29 наурыз – құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауысады, 8–13 м/с. Түнде +13…+15°С, күндіз +22…+24°С.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда ауа температурасы +30°С-қа дейін күрт жылынуы мүмкін екенін хабарлаған болатын.