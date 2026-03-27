Қоғам

Қазақстанда 10 сәуірде қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын КАЗТЕСТ өтеді

27.03.2026 11:43
2026 жылғы 10 сәуірде Қазақстанда КАЗТЕСТ жүйесі бойынша қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын сертификаттау тестілеуі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық тестілеу орталығының мәліметі бойынша, электрондық форматтағы емтихан келесі қалаларда өткізіледі: Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, Өскемен, Орал, Петропавл, Павлодар, Семей, Тараз, Талдықорған, Түркістан.

Өтініштер 27 наурыздан 8 сәуірге дейін қабылданады.

Өтініш беру үшін:

  • Сайтқа тіркелу;
  • "Өтініш беру" батырмасын басу;
  • "Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – КАЗТЕСТ" опциясын таңдау;
  • "КАЗТЕСТ жүйесі бойынша сертификаттау тестілеуі" батырмасын басу.

Тестілеу 4 блоктан тұрады:

  • Тыңдау (Аудирование) – 20 тапсырма, 20 минут;
  • Оқу (Чтение) – 40 тапсырма, 50 минут;
  • Жазу (Письмо) – 2 тапсырма, 50 минут;
  • Сөйлеу (Говорение) – 2 тапсырма, 7 минут.
  • Сертификат алу үшін әр блок бойынша қажетті шекті балл жинау қажет.
""Жазу" және "Сөйлеу" бөліктері бойынша нәтижелер тестіленушінің жеке кабинетінде тестілеу аяқталғаннан кейін 15 жұмыс күні ішінде жарияланады", – деп хабарлайды Ұлттық тестілеу орталығы.

Тестілеуге қатысу құны – 7121 теңге.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстандағы ЕНТ нәтижелерін жаппай жою туралы ақпарат жарияланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
