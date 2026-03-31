Атырауда үстеме ақысыз қалған зертхана мамандары наразылық білдіруде
Атырауда лаборанттар үстемеден қағылдық деп шу шығарды. Денсаулық сақтау министрлігінің жыл басындағы бұйрығынана сәйкес, инфекционист дәрігерлер мен қатар, кіші және орта буын қызметкерлеріне төленеді екен. Ал зертхана мамандары бұл қатарға ілікпей қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Үстеме ақысыз қалғандар – клиникалық зертхана, бактериологиялық серологиялық зертхана мен рентген қызметкерлері. "Науқастың барлық биологиялық материалдары біздің қолымыздан өтеді, бүкіл инфекция қоздырғыштарымен жұмыс істейміз" – дейді шағымданушылар. КТК деректеріне сүйенсек, жыл басынан бері жергілікті Lенсаулық сақтау басқармасына дейін осы талабын жеткізгенімен, жарытып жауап ала алмапты.
Облыстық инфекциялық ауруханасында 300-ге жуық медицина қызметкері бар. Оның 115-не үстемақы төлене бастаған. Ал қосымша ақыға ілінбей қалған мамандардың шағымын "министрлікке жеткіздік" дейді аурухана басшысы.
"Үкімет қаулысына сайкес, соңғы бұйрыққа сәйкес, жедел жәрдем және инфекциялық аурухананың қызметкерлеріне тиісті үстемақы беріліп жатыр. Дегенмен қызметкерлер тарапынан ол салаға кірмей қалғандар бар. Мәселе құзырлы органдарға жеткізілді, қазір шешілуін күтіп отырмыз."Нұрбек Үкібаев, Атырау облысы инфекциялық ауруханасының директоры:
