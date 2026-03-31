Қоғам

Атырауда үстеме ақысыз қалған зертхана мамандары наразылық білдіруде

Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 09:16
Атырауда лаборанттар үстемеден қағылдық деп шу шығарды. Денсаулық сақтау министрлігінің жыл басындағы бұйрығынана сәйкес, инфекционист дәрігерлер мен қатар, кіші және орта буын қызметкерлеріне төленеді екен. Ал зертхана мамандары бұл қатарға ілікпей қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үстеме ақысыз қалғандар – клиникалық зертхана, бактериологиялық серологиялық зертхана мен рентген қызметкерлері. "Науқастың барлық биологиялық материалдары біздің қолымыздан өтеді, бүкіл инфекция қоздырғыштарымен жұмыс істейміз" – дейді шағымданушылар. КТК деректеріне сүйенсек, жыл басынан бері жергілікті Lенсаулық сақтау басқармасына дейін осы талабын жеткізгенімен, жарытып жауап ала алмапты.

Облыстық инфекциялық ауруханасында 300-ге жуық медицина қызметкері бар. Оның 115-не үстемақы төлене бастаған. Ал қосымша ақыға ілінбей қалған мамандардың шағымын "министрлікке жеткіздік" дейді аурухана басшысы.

"Үкімет қаулысына сайкес, соңғы бұйрыққа сәйкес, жедел жәрдем және инфекциялық аурухананың қызметкерлеріне тиісті үстемақы беріліп жатыр. Дегенмен қызметкерлер тарапынан ол салаға кірмей қалғандар бар. Мәселе құзырлы органдарға жеткізілді, қазір шешілуін күтіп отырмыз."Нұрбек Үкібаев, Атырау облысы инфекциялық ауруханасының директоры:

Бұған дейін Алматы маңындағы теміржол өткелінде пойыз бен жолаушылар автобусы соқтығысқанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Шымкентте дәрігерлер жүрегі тоқтап қалған сәбиді тірілтіп алды
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы гонконг тұмауына қатысты алаңдаушылық білдіруде
Мереке қарсаңында қандай қауіпсіздік ережелерін ескерген жөн - мамандар кеңесі
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
