Қазақстанға сиыр еті мен құс етін әкелуге квоталар бөлінді
Сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында Қазақстан Республикасына еттің жекелеген түрлерін әкелуге арналған тарифтік квоталарды бөлу қағидаларына сәйкес, 2026 жылға арналған квоталар тарихи жеткізушілер арасында үлестірілді.
Жалпы алғанда, жаңа немесе салқындатылған ірі қара мал етінің 8 505 тоннасы импортталады деп жоспарланып отыр. Бұл көлем тоғыз жеткізуші арасында бөлінген.
Ал жаңа, салқындатылған немесе мұздатылған құс еті мен тағамдық субөнімдеріне 86 400 тонна көлемінде квота белгіленіп, 27 жеткізуші арасында бөлінді.
Сондай-ақ құс еті мен тағамдық субөнімдерінің тағы бір санаты бойынша 8 100 тонна көлемінде квота қарастырылып, 13 жеткізушіге үлестірілді.
Квоталарды бөлу тәртібі
Қағидаларға сәйкес, кеден ісі саласындағы уәкілетті орган әр тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-іне дейін сауда қызметін реттеу және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті органдарға импорттың заттай және ақшалай көлемдері туралы ақпарат ұсынады.
Бұл ақпарат жинақталған түрде беріледі және онда импортты жүзеге асырған сыртқы сауда қатысушылары, тауардың шыққан елі, сондай-ақ тауар рәсімделген кедендік рәсім көрсетіледі. Мәліметтер тауарды шығару күніне сәйкес қалыптастырылады.
Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган:
- сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың әр санаты үшін әрбір тауар түрі бойынша тарифтік квоталарды бекітеді;
- жыл сайын тарифтік квоталар қолданылатын жылдан бұрынғы жылдың 1 қазанына дейін интернет-ресурста тарифтік квота туралы ақпаратты (қолданылу мерзімі, әр тауар түрі бойынша көлемі, сондай-ақ квота шегінде әкелінетін тауарларға қолданылатын кедендік баж мөлшерлемелері және түсіндірме үшін байланыс деректері) орналастырады;
- жыл сайын ірі қара мал еті, құс жілігі және өзге де құс еті бойынша тарифтік квоталарды тарихи және жаңа жеткізушілер арасында бөледі;
- тарифтік квоталар қолданылатын жылдан бұрынғы жылдың 31 желтоқсанына дейін осы Қағидаларға сәйкес тарихи жеткізушілерге арналған квоталарды бөлудің бірінші кезеңін бекітеді;
- тарифтік квоталар қолданылатын жылдың 15 сәуіріне дейін осы Қағидаларға сәйкес тарихи жеткізушілерге арналған квоталарды бөлудің екінші кезеңін бекітеді;
- тарифтік квота қолданылатын жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейін сыртқы сауда қатысушыларына осы Қағидаларға сәйкес белгіленген көлемдер шегінде импорт лицензияларын береді.
Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган жыл сайын:
- осы Қағидаларға сәйкес өңдеушілер арасында ірі қара мал етін әкелуге арналған тарифтік квоталарды бөледі;
- тарифтік квоталар қолданылатын жылдан бұрынғы жылдың 1 қазанына дейін интернет-ресурста өңдеушілерден өтінім қабылдау туралы хабарландыру жариялайды (квота көлемі, өтінім қабылдау мерзімі және байланыс деректері көрсетіледі);
- тарифтік квоталар қолданылатын жылдан бұрынғы жылдың 1 қарашасына дейін (қоса алғанда) өңдеушілерден өтінімдер қабылдайды;
- тарифтік квоталар қолданылатын жылдан бұрынғы жылдың 20 қарашасына дейін келіп түскен өтінімдер негізінде квота бөлінетін өңдеушілер тізімін сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органға ұсынады;
- тарифтік квоталар қолданылатын жылдан бұрынғы жылдың 15 желтоқсанына дейін өңдеушілерге бөлінетін квота көлемдерін бекітеді;
- тарифтік квота қолданылатын жылдың 1 мамырына дейін игерілмей қалған квоталар бойынша өңдеушілерден өтінім қабылдау туралы хабарландыру жариялайды;
- тарифтік квота қолданылатын жылдың 1 маусымына дейін (қоса алғанда) игерілмеген квоталарға өтінімдер қабылдайды;
- тарифтік квота қолданылатын жылдың 15 шілдесіне дейін игерілмеген квоталарды өңдеушілер арасында қайта бөледі.
Жылдық тарифтік квоталарды бөлу тәртібі:
- тарихи жеткізушілерге: ірі қара мал еті бойынша – 54%, құс жілігі бойынша – 90%, өзге құс еті бойынша – 90%;
- өңдеушілерге: ірі қара мал еті бойынша – 44%;
- жаңа жеткізушілерге: ірі қара мал еті бойынша – 2%, құс жілігі бойынша – 10%, өзге құс еті бойынша – 10%.
Тарифтік квоталар Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімімен алдыңғы кезеңдегі импорт көлеміне пропорционалды түрде жеткізуші елдер арасында бөлінеді.
Бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.