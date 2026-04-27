Құқық

Қазақстанда ойын мекемелерінің жұмыс ережелері өзгертілді

Туризм және спорт министрінің 2026 жылғы 20 сәуірдегі бұйрығымен ойын мекемелерінің, букмекерлік кеңселердің және тотализаторлардың қызметін реттейтін үлгілік қағидаларға өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа нормаға сәйкес, төмендегі аумақтарда орналасқан казино, ойын автоматтары залдары, сондай-ақ букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың кассаларына тек шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға ғана кіруге рұқсат етіледі. Сонымен қатар, бұл шектеу ойын мекемелерінің қызметкерлеріне және қызметтік міндеттерін атқару мақсатында сол жерде жүрген өзге де тұлғаларға қолданылмайды.

Аталған нысандар:

  • Маңғыстау облысындағы Каспий теңізі жағалауы,
  • Жетісу облысының Панфилов ауданы мен Алакөл көлі жағалауы,
  • Алматы облысының Талғар ауданы,
  • Шығыс Қазақстан облысының Марқакөл және Зайсан аудандары.

Құжат 17 мамырдан бастап күшіне енеді.

Өзгерістер "Ойын бизнесі туралы" заң талаптарына сәйкестендіру мақсатында енгізілген.

Бұған дейін Қазақстанда тек шетелдіктерге арналған жаңа ойын мекемелері ашылатыны туралы хабарланған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысының спорт басқармасына жаңа басшы тағайындалды
09:21, Бүгін
Қарағанды облысының спорт басқармасына жаңа басшы тағайындалды
Құмар ойын бизнесін реттеу комитетіне жаңа функциялар берілді
13:39, 11 тамыз 2025
Құмар ойын бизнесін реттеу комитетіне жаңа функциялар берілді
Спорттық-бұқаралық іс-шаралардың күнтізбесін қалыптастыру ережелері жаңартылды
14:04, 08 шілде 2025
Спорттық-бұқаралық іс-шаралардың күнтізбесін қалыптастыру ережелері жаңартылды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
