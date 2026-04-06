Қазақстанда БАДтар мен зергерлік бұйымдарға міндетті таңбалау енгізілмек
Фото: pexels
Сауда және интеграция министрінің "Таңбалануға жататын тауарлар тізімін анықтау және оны енгізу мерзімі туралы" бұйрығы әзірленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Биологиялық белсенді қоспалар (БАД) – 2026 жылғы қыркүйектен бастап міндетті сандық таңбалауға енгізілмек;
Зергерлік бұйымдар – 2026 жылғы желтоқсаннан бастап таңбалау талап етіледі.
Міндетті таңбалауды енгізудің басты мақсаттары:
- заңсыз айналым көлемін азайту;
- салық жинауды арттыру;
- нарықта тең бәсекелестік жағдайын жасау.
Бұйрық "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 2026 жылғы 20 сәуірге дейін қоғамдық талқылауға жарияланды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
