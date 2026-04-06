#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Қоғам

Қазақстанда БАДтар мен зергерлік бұйымдарға міндетті таңбалау енгізілмек

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 10:29 Фото: pexels
Сауда және интеграция министрінің "Таңбалануға жататын тауарлар тізімін анықтау және оны енгізу мерзімі туралы" бұйрығы әзірленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биологиялық белсенді қоспалар (БАД) – 2026 жылғы қыркүйектен бастап міндетті сандық таңбалауға енгізілмек;

Зергерлік бұйымдар – 2026 жылғы желтоқсаннан бастап таңбалау талап етіледі.

Міндетті таңбалауды енгізудің басты мақсаттары:

  • заңсыз айналым көлемін азайту;
  • салық жинауды арттыру;
  • нарықта тең бәсекелестік жағдайын жасау.

Бұйрық "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 2026 жылғы 20 сәуірге дейін қоғамдық талқылауға жарияланды.

Қазақстанда қар жауып, ауа температурасы күрт төмендейді
Қазақстанда қар жауып, ауа температурасы күрт төмендейді
Қазақстанда сыра, мотор майы және басқа да өнімдерге таңбалау енгізіледі
Қазақстанда сыра, мотор майы және басқа да өнімдерге таңбалау енгізіледі
Сыра мен сыра сусындарын таңбалау мерзімі айқындалды
Сыра мен сыра сусындарын таңбалау мерзімі айқындалды
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
