Қоғам

Каспий теңізінің деңгейі тұрақталады – ғалым болжамы

Алаколь, озеро Алаколь , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 16:40 Фото: wikimedia/Мирсаитов Ислам
Ресей Ғылым академиясының Су проблемалары институтының аға ғылыми қызметкері, зертхана меңгерушісі, техникалық ғылымдарының докторы Михаил Болгов мелеюге бет алған Каспий теңізінің болашағы туралы оптимистік болжамын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ғалымның айтуынша, Каспий жақын болашақта жоғалып кетпейді – оның деңгейі 20 жылдық төмендеуден кейін тепе-теңдік жағдайына жетті.

"Алдағы жылдары теңіз деңгейінің белгілі бір тұрақтылыққа жетуін күтеміз, өйткені соңғы 20 жылда ол бірқалыпты төмендеді де, қазіргі кезде белгілі бір тепе-теңдік деңгейіне жетті. Осы тепе-теңдік деңгейі шеңберінде теңіз деңгейі кейде ауытқуы мүмкін, бірақ 30 метрге дейін төмендемейді. Жақын болашақта Каспий теңізі сақталады", – деді Болгов РИА Новости агенттігіне.

Ғалымның пікірінше, Каспий теңізінің деңгейі алдағы жылдары қазіргі −29,3 метр шамасында тұрақталуы мүмкін.

"1995 жылы біз −26,5 метр деңгейін тіркедік – бұл ең жоғарғы көрсеткіш еді, ал қазіргі уақытта деңгей −29,3 метрді құрайды. Қазіргі климаттық жағдайларды ескере отырып, біз алдағы жылдары теңіз деңгейі осы деңгейде тұрақталуы мүмкін деп отырмыз", – деді Болгов.

Ол болжамның ауытқу амплитудасы едәуір екенін де атап өтті.

"Күтулі деңгей ауытқуы үлкен, оның орташа квадраттық ауытқуы шамамен метрге тең", – деді ғалым.

Каспий теңізінің деңгейі 1990 жылдардың ортасынан бері төмендеп келеді, ал 2025 жылы теңіз тарихи минимумға жетіп, −29 метрден төмен түсті.

2025 жылғы 12 желтоқсанда Ашхабад форумында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Каспий теңізінің жағдайына назар аударып, оны сақтау үшін бүкіл халықаралық қауымдастықты қолдауға шақырды.

Каспий теңізінің деңгейі 119 см-ге көтерілді
13:03, 01 шілде 2024
Каспий теңізінің жағалауынан екі ер адам құтқарылды
22:54, 05 қыркүйек 2024
Путин Каспий теңізінің таяздануына қарсы күрес шараларын әзірлеуді тапсырды
10:13, 03 желтоқсан 2024
