Қоғам

Қазақстанда Конституцияны оқу бағдарламаларына енгізу жоспарланып отыр

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 11:17 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 7 сәуірде Қазақстан Үкіметінің отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру жөніндегі жоспар туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Премьер-министр Конституцияның барлық жаңалықтары бойынша жүйелі ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатқанын, оған сарапшылар мен қоғамдық белсенділер қатысып жатқанын атап өтті.

"Білім беру, ғылым және жоғары оқу орындары министрліктері халықтың құқықтық сауаттылығын қалыптастыруға арналған кешенді бағдарламаны уақытылы әзірлеуді, сондай-ақ Конституцияның баптарын мектептер, колледждер мен университеттердің типтік оқу бағдарламасына енгізуді қамтамасыз етуі тиіс", – деді Олжас Бектенов.

Сонымен қатар ол қолданыстағы заңнаманы кешенді талдап, жаңа Конституция баптарын ескере отырып заңдар мен бағдарламалық құжаттарды өзектілендіруді тапсырды.

2026 жылғы 18 наурызда "Қазақстанская правда" газетінің сайтында Қазақстанның жаңа Конституциясының толық мәтіні ресми түрде жарияланған.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда өңдеу өнеркәсібінің үлесін арттыру жоспарланып отыр
15:42, 02 желтоқсан 2025
15:42, 02 желтоқсан 2025
Қазақстанда өңдеу өнеркәсібінің үлесін арттыру жоспарланып отыр
Кінәлілер жауапқа тартылады: Бектенов медициналық сақтандыру қорындағы заңбұзушылықтар туралы айтты
14:52, 21 қаңтар 2026
14:52, 21 қаңтар 2026
Кінәлілер жауапқа тартылады: Бектенов медициналық сақтандыру қорындағы заңбұзушылықтар туралы айтты
Алакөлде қорғаныш бөгетін салуға бюджеттен 19 млрд теңге бөліну жоспарланып отыр
13:25, 26 қараша 2025
13:25, 26 қараша 2025
Алакөлде қорғаныш бөгетін салуға бюджеттен 19 млрд теңге бөліну жоспарланып отыр
