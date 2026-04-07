#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Бектенов мемлекеттік органдарға Конституцияны түсіндіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жүзеге асыруды тапсырды

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 11:17 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 7 сәуірде Қазақстан Үкіметінің отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру жөніндегі жоспар туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Премьер-министр Конституцияның барлық жаңалықтары бойынша жүйелі ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатқанын, оған сарапшылар мен қоғамдық белсенділер қатысып жатқанын атап өтті.

"Білім беру, ғылым және жоғары оқу орындары министрліктері халықтың құқықтық сауаттылығын қалыптастыруға арналған кешенді бағдарламаны уақытылы әзірлеуді, сондай-ақ Конституцияның баптарын мектептер, колледждер мен университеттердің типтік оқу бағдарламасына енгізуді қамтамасыз етуі тиіс", – деді Олжас Бектенов.

Сонымен қатар ол қолданыстағы заңнаманы кешенді талдап, жаңа Конституция баптарын ескере отырып заңдар мен бағдарламалық құжаттарды өзектілендіруді тапсырды.

2026 жылғы 18 наурызда "Қазақстанская правда" газетінің сайтында Қазақстанның жаңа Конституциясының толық мәтіні ресми түрде жарияланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: