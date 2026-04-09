Қоғам

Мораторий аяқталды: жанар-жағармай бағасы тұрақты

Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 9 сәуірде Сенаттағы брифингте Энергетика вице-министрі Санжар Жаркешов 1 сәуірден бастап мораторий аяқталғаннан кейін жанар-жағармай бағасының күрт өсуі байқалмағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, қазіргі таңда жанар-жағармай нарығы нарықтық қағидаттар негізінде қалыптасып отыр және баға сұраныс пен ұсынысқа байланысты өзгеруде.

"Қазір тапшылық жоқ. Елде 600 мың тоннадан астам бензин және 600 мың тоннадан астам дизель отынының қоры бар. Бұл көлем ішкі сұранысты толық қамтамасыз етуге жеткілікті", – деді ол.

Сондай-ақ, вице-министр бағаға бақылау жүргізіліп отырғанын атап өтті. Бұл жұмысты Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі мен өңірлік штабтар жүзеге асырып, негізсіз баға өсіміне жол бермейді.

Айта кетейік, Қазақстанда 2025 жылғы 16 қазанда АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны бағасының өсуіне мораторий енгізілген болатын.

Оқи отырыңыз
ЛГБТ насихатына қатысты қанша қазақстандық жауапқа тартылды – Мәдениет министрлігінің жауабы
16:34, Бүгін
ЛГБТ насихатына қатысты қанша қазақстандық жауапқа тартылды – Мәдениет министрлігінің жауабы
Қазақстанда көмір бағасы біртіндеп қымбаттайды
13:18, 07 сәуір 2026
Қазақстанда көмір бағасы біртіндеп қымбаттайды
Шымкентте жанар-жағармай стансасының резервуарына найзағай түсті
12:50, 14 мамыр 2023
Шымкентте жанар-жағармай стансасының резервуарына найзағай түсті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Первая ракетка Казахстана без проблем вышел в четвертьфинал топ-турнира в Монте-Карло
19:15, Бүгін
Первая ракетка Казахстана без проблем вышел в четвертьфинал топ-турнира в Монте-Карло
Казахстанская борчиха вырвала медаль на чемпионате Азии в Бишкеке
19:10, Бүгін
Казахстанская борчиха вырвала медаль на чемпионате Азии в Бишкеке
Опытная казахстанская борчиха проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
18:40, Бүгін
Опытная казахстанская борчиха проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
"На корте дружба исключена": Юлия Путинцева рассказала о настрое сборной Казахстана
18:35, Бүгін
"На корте дружба исключена": Юлия Путинцева рассказала о настрое сборной Казахстана
