Қазақстанда 109 жылдан кейін жаңа температуралық рекорд тіркелді
Синоптиктердің мәліметінше, айдың басында елдің басым бөлігінде Таймыр түбегінен келген арктикалық ауа массаларының әсерінен қатты суық ауа райы сақталған.
Мәселен, түнгі температура батыста –25°C-қа дейін, солтүстікте, орталықта және шығыста –35°C-қа дейін, ал оңтүстікте –20°C-қа дейін төмендеген.
"Бірқатар өңірлерде температуралық рекордтар тіркелді. Мысалы, 10 наурыз күні Петропавлда ауа температурасы –34,3°C-қа дейін төмендеп, 1917 жылы тіркелген ең төменгі көрсеткіш жаңартылды", – делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.
Алайда айдың үшінші онкүндігінде жағдай күрт өзгеріп, ел аумағына тұрақты жылымық келді.
Наурыздың соңына қарай бірқатар өңірлерде температуралық максимумдар жаңартылды. Атырауда ауа температурасы +23,5°C-қа дейін, Көкшетауда +15,1°C-қа дейін, Петропавлда +17°C-қа дейін, ал Түркістанда +31,5°C-қа дейін көтерілген.
Ай бойы Қазақстанда циклондар мен атмосфералық фронттардың әсерінен ауа райы тұрақсыз болды: жауын-шашын түсіп, кей жерлерде қатты жауын мен қар жауған, әсіресе оңтүстік өңірлерде.
Сондай-ақ Астанада наурыз айындағы орташа температура нормаға қарағанда 3,5°C-қа жоғары болған.
"Елордада ең төменгі температура –24,5°C, ең жоғарысы +16,7°C болды. Жауын-шашын мөлшері де нормадан жоғары тіркелді", – делінген метеорологтардың қорытындысында.